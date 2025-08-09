Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?
Video Sức khỏe

Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?

Lê Cầm - Thiên Lan
09/08/2025 21:01 GMT+7

Trong bối cảnh loãng xương ngày càng trở thành mối quan tâm sức khỏe phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở người lớn tuổi, các nhà nghiên cứu mới có phát hiện khả năng tuyệt vời của lòng đỏ trứng trong việc kiểm soát loãng xương.

Tự động phát

Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?

Đang chạy

Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?

Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng: Cần lưu ý gì?

Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng: Cần lưu ý gì?

Bất ngờ với những thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến ung thư

Bất ngờ với những thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến ung thư

Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime

Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime

Có những dấu hiệu này nên ngừng tập thể dục kẻo ngưng tim đột ngột

Có những dấu hiệu này nên ngừng tập thể dục kẻo ngưng tim đột ngột

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây suy thận?

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây suy thận?

Chuyên gia đột quỵ nói gì về thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'?

Chuyên gia đột quỵ nói gì về thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'?

Bông cải xanh: Không chỉ thải độc gan mà còn cực tốt cho người lớn tuổi

Bông cải xanh: Không chỉ thải độc gan mà còn cực tốt cho người lớn tuổi

Hai ca ghép gan liên tiếp cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Hai ca ghép gan liên tiếp cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Có những dấu hiệu này khi thức dậy cần đi khám tim

Có những dấu hiệu này khi thức dậy cần đi khám tim

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Food Science of Animal Products, đã phát hiện khả năng tuyệt vời của lòng đỏ trứng trong việc kiểm soát loãng xương.

Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta (Canada) đã tìm hiểu tác động của các phân đoạn thủy phân lòng đỏ trứng lên quá trình tạo xương.

Theo trang tin y khoa News Medical, thủy phân lòng đỏ trứng là quá trình hòa tan lòng đỏ trứng vào nước, thêm enzyme vào, sau đó trải qua 3 phân đoạn phức tạp gọi là FA, FB và FC, thu được sản phẩm dạng bột và bảo quản ở -20 độ C.

Trong bước tiếp theo của nghiên cứu, các tác giả đã thử nghiệm tác dụng ức chế của các sản phẩm từ 3 phân đoạn lòng đỏ trứng này lên quá trình kiểm soát loãng xương.

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của lòng đỏ trứng với người lớn tuổi- Ảnh 1.

Phát hiện lợi ích của lòng đỏ trứng với bệnh loãng xương

Ảnh: AI

Theo News Medical, kết quả đáng kinh ngạc là phân đoạn cuối cùng FC thể hiện tác dụng mạnh nhất, có thể làm giảm hơn 50% sự hình thành tế bào hủy xương, làm nổi bật tiềm năng chống loãng xương của lòng đỏ trứng.

Tin liên quan

Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng: Cần lưu ý gì?

Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng: Cần lưu ý gì?

Trời nắng nóng gay gắt, người chạy xe máy, giao hàng hay tài xế công nghệ không chỉ chịu đựng mệt mỏi mà còn đối mặt nguy cơ sốc nhiệt – tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bất ngờ với những thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến ung thư

Khám phá thêm chủ đề

lòng đỏ trứng lợi ích lòng đỏ trứng tác dụng lòng đỏ trứng loãng xương kiểm soát loãng xương Người lớn tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận