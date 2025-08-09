Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Food Science of Animal Products, đã phát hiện khả năng tuyệt vời của lòng đỏ trứng trong việc kiểm soát loãng xương.

Lòng đỏ trứng giúp kiểm soát loãng xương ở người lớn tuổi?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta (Canada) đã tìm hiểu tác động của các phân đoạn thủy phân lòng đỏ trứng lên quá trình tạo xương.

Theo trang tin y khoa News Medical, thủy phân lòng đỏ trứng là quá trình hòa tan lòng đỏ trứng vào nước, thêm enzyme vào, sau đó trải qua 3 phân đoạn phức tạp gọi là FA, FB và FC, thu được sản phẩm dạng bột và bảo quản ở -20 độ C.

Trong bước tiếp theo của nghiên cứu, các tác giả đã thử nghiệm tác dụng ức chế của các sản phẩm từ 3 phân đoạn lòng đỏ trứng này lên quá trình kiểm soát loãng xương.

Phát hiện lợi ích của lòng đỏ trứng với bệnh loãng xương Ảnh: AI

Theo News Medical, kết quả đáng kinh ngạc là phân đoạn cuối cùng FC thể hiện tác dụng mạnh nhất, có thể làm giảm hơn 50% sự hình thành tế bào hủy xương, làm nổi bật tiềm năng chống loãng xương của lòng đỏ trứng.