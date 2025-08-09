Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng: Cần lưu ý gì?

Nắng nóng khiến việc di chuyển, làm việc ngoài trời - nhất là ở những người chạy xe máy, giao hàng, tài xế công nghệ - không chỉ mệt mỏi hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt. Đây là một cấp cứu y khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM – cơ sở 3 cho biết: Nắng nóng kéo dài cùng bức xạ nhiệt từ mặt đường, xe cộ và bê tông có thể khiến cơ thể quá tải tản nhiệt, đặc biệt ở người đi xe máy và tài xế công nghệ.

Trời nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt với người đi xe máy, tài xế công nghệ

Họ thường bị nắng chiếu trực tiếp, gió nóng táp vào, ít nghỉ ngơi và khó tiếp cận bóng râm hoặc điều hòa, dễ mất nước, kiệt sức và rối loạn điều nhiệt.

Nếu không xử trí kịp, có thể dẫn đến co giật, hôn mê, tổn thương đa cơ quan. Phát hiện sớm và làm mát kịp thời là yếu tố sống còn.