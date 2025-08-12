Mẹo uống nước đúng cách có thể cứu quả thận bị tổn thương

Để làm được các nhiệm vụ trên, thận rất cần nước. Uống đủ nước hằng ngày là một phần quan trọng của sức khỏe thận. Nó giúp máu lưu thông, lọc và đào thải chất thải đúng cách. Uống đủ nước cũng giúp ngăn ngừa sỏi, nhiễm trùng và huyết áp cao, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Cố gắng uống 6-8 ly nước mỗi ngày Ảnh: AI

Uống đủ nước có thể làm chậm quá trình suy thận

Nghiên cứu cho thấy uống đủ nước có thể làm chậm quá trình suy thận. Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy uống nhiều nước làm chậm sự suy giảm độ lọc cầu thận eGFR và giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Theo các nhà nghiên cứu tại Úc và Canada, uống nhiều nước giúp thận đào thải natri, urê và các chất thải ra khỏi cơ thể, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, theo Tổ chức nghiên cứu về thận của Anh - Kidney Research UK.

Hơn nữa, uống đủ nước giúp ngăn ngừa sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu, những nguy cơ phổ biến đối với thận.

Điều gì xảy ra khi cơ thể bị mất nước?

Khi bị mất nước, thận sẽ chuyển sang chế độ bảo tồn. Thận sẽ sản xuất vasopressin (loại hoóc môn có tác dụng thúc đẩy thận giữ nước và làm tăng huyết áp) và kích hoạt việc bảo tồn nước, natri để giữ nước. Trong trường hợp nghiêm trọng, mất nước có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính, khiến thận đột ngột không thể lọc chất thải hiệu quả. Các dấu hiệu có thể gồm lượng nước tiểu ít hơn, mệt mỏi và sưng phù.

Mẹo uống nước đúng cách để bảo vệ quả thận

Mất nước gây hại cho thận, nhưng uống quá nhiều nước cũng không tốt hơn. Đối với việc uống nước, sự cân bằng rất quan trọng. Uống quá nhiều nước, đặc biệt là khi thận không hoạt động tốt, có thể gây tích tụ nước, hạ natri máu và gây áp lực lên tim và thận.

Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) khuyến nghị mọi người nên uống từ 6-8 ly nước mỗi ngày (240 ml/ly). Tuy nhiên, người bệnh thận phải lọc thận, nên theo dõi lượng nước uống rất cẩn thận.

Để giữ cho thận được cấp nước đầy đủ, nhưng không bị quá tải, hãy tham khảo các mẹo sau: