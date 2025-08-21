Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Theo BS.CKII Nguyễn Hữu Hoà (Phòng khám Pasteur Clinic Đà Nẵng), hệ thống sửa chữa DNA luôn hoạt động để phát hiện và sửa những sai sót, cơ chế tự chết của tế bào loại bỏ những tế bào hư hỏng. Hệ miễn dịch đóng vai trò như hàng rào cuối cùng giúp nhận diện và tiêu diệt tế bào bất thường. Hệ miễn dịch chống ung thư nhờ nhiều loại tế bào phối hợp: Tế bào T CD8⁺ nhận diện và tiêu diệt tế bào lạ, tế bào NK phát hiện những tế bào "ẩn mình". Đại thực bào nuốt và phá hủy tế bào chết, còn kháng thể cùng bổ thể đánh dấu và hỗ trợ tiêu diệt tế bào ung thư.

Cơ thể có cơ chế tự loại bỏ các tế bào ung thư, tuy nhiên khi sức đề kháng đi xuống, mầm bệnh sẽ lợi dụng cơ hội phát triển