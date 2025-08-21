Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!
Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đạm là chìa khóa cho sức khỏe, bất kể ăn chay hay ăn mặn. Người ăn chay hoàn toàn có thể khỏe mạnh nếu biết kết hợp thực phẩm đúng cách. Thịt đỏ vẫn có giá trị dinh dưỡng nhưng cần ăn điều độ, hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn để phòng ngừa bệnh tật.

Chất đạm là "nguyên liệu" thiết yếu của sự sống, nhưng ăn thế nào để vừa đủ, vừa an toàn thì không phải ai cũng biết. Hiểu đúng về Protein, ăn chaythịt đỏ sẽ giúp bạn xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, tốt cho sức khỏe lâu dài. 

BS.CKII Nguyễn Hữu Hoà (Phòng khám Pasteur clinic Đà Nẵng) khuyến cáo: Protein có mặt trong mọi tế bào, được cấu tạo từ các axit amin, trong đó có 9 axit amin cơ thể không tự tổng hợp được mà phải lấy từ thực phẩm. Đạm động vật (thịt, cá, trứng, sữa) thường giàu axit amin thiết yếu, dễ hấp thu. Trong khi đạm thực vật (đậu, hạt, ngũ cốc) lại giàu chất xơ, vi chất. Khi kết hợp khéo léo, cơ thể vẫn nhận đủ axit amin cần thiết.

Cơm với đậu hũ, bánh mì kèm bơ đậu phộng, hay sử dụng thực phẩm giàu đạm hoàn chỉnh như đậu nành, quinoa, hạt chia… đều giúp người ăn chay đảm bảo đủ protein


