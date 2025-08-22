Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Các thuốc nội tiết thường dùng để điều trị ung thư vú hoạt động dựa trên việc "chặn" hoặc "giảm bớt" tác động của hormone estrogen. Đây vốn là yếu tố thúc đẩy nhiều khối u phát triển. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều bệnh nhân không còn đáp ứng.

BS.CKI Trương Ngọc Thắng, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, cho biết: Nguyên nhân là do tế bào ung thư "thay đổi" để thích nghi. Một số khối u mất hoặc biến đổi thụ thể estrogen "cánh cửa" để thuốc gắn vào, khiến thuốc không còn hiệu quả. Một số trường hợp, gen điều khiển estrogen bị đột biến, làm tế bào ung thư tự "kích hoạt" dù không có estrogen. Ngoài ra, ung thư có thể "mượn" các con đường tăng trưởng khác (như HER2, EGFR, FGFR…) để phát triển, bỏ qua sự kiểm soát của thuốc.