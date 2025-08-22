Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?
Video Sức khỏe

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Trang Châu
Trang Châu
22/08/2025 11:46 GMT+7

Ung thư vú là bệnh có tỷ lệ mắc cao ở phụ nữ, trong đó nhiều bệnh nhân được điều trị bằng thuốc nội tiết. Tuy nhiên, không ít trường hợp dần mất tác dụng thuốc. Vậy vì sao lại có tình trạng "kháng thuốc" và y học đang có hướng đi nào mới?

Tự động phát

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Đang chạy

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Sau khi uống cà phê, cần bỏ ngay những thói quen này

Sau khi uống cà phê, cần bỏ ngay những thói quen này

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Ăn các loại rau sau đây để giảm mỡ nội tạng

Ăn các loại rau sau đây để giảm mỡ nội tạng

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Các thuốc nội tiết thường dùng để điều trị ung thư vú hoạt động dựa trên việc "chặn" hoặc "giảm bớt" tác động của hormone estrogen. Đây vốn là yếu tố thúc đẩy nhiều khối u phát triển. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều bệnh nhân không còn đáp ứng.

BS.CKI Trương Ngọc Thắng, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, cho biết: Nguyên nhân là do tế bào ung thư "thay đổi" để thích nghi. Một số khối u mất hoặc biến đổi thụ thể estrogen "cánh cửa" để thuốc gắn vào, khiến thuốc không còn hiệu quả. Một số trường hợp, gen điều khiển estrogen bị đột biến, làm tế bào ung thư tự "kích hoạt" dù không có estrogen. Ngoài ra, ung thư có thể "mượn" các con đường tăng trưởng khác (như HER2, EGFR, FGFR…) để phát triển, bỏ qua sự kiểm soát của thuốc.

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?- Ảnh 1.

Có những loại thuốc thay thế thuốc nội tiết điều trị ung thư như: Thuốc phân hủy thụ thể estrogen (SERD), thuốc ức chế mTOR...

 

Tin liên quan

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đạm là chìa khóa cho sức khỏe, bất kể ăn chay hay ăn mặn. Người ăn chay hoàn toàn có thể khỏe mạnh nếu biết kết hợp thực phẩm đúng cách. Thịt đỏ vẫn có giá trị dinh dưỡng nhưng cần ăn điều độ, hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn để phòng ngừa bệnh tật.

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Khám phá thêm chủ đề

ung thư thuốc chống ung thư kháng thuốc thuốc nội tiết ung thư vú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận