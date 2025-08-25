Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác
Video Sức khỏe

Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác

Ngọc Quý - Trang Châu
25/08/2025 17:12 GMT+7

Khi bước qua tuổi 40, cơ thể dần trải qua nhiều thay đổi sinh lý, trong đó chức năng gan và thận có xu hướng suy giảm. Để kéo dài tuổi thọ, mọi người cần chú ý các thói quen hằng ngày để bảo vệ gan, thận.

Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác

Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác

Ăn nhiều các món nhiều dầu mỡ, chẳng hạn món chiên rán, thức ăn nhanh, thịt chế biến, khiến gan làm việc quá tải, gây viêm và tích mỡ gan. Nạp quá nhiều chất phụ gia như chất bảo quản, tạo màu, tạo ngọt, tạo hương sẽ buộc gan phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến tổn thương. Một số tác hại điển hình của chất phụ gia đối với gan là tăng nguy cơ viêm gan, thoái hóa mỡ gan, gây độc cho tế bào gan. 

Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu bia. Uống rượu bia quá mức dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, gan xử lý ethanol kém hơn nên dễ bị tổn thương hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống điều độ hoặc tốt nhất là ngừng hẳn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Uống rượu bia quá mức dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Thanh Niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Cà Mau

Ngày 23.8.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau.

