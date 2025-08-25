Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác

Ăn nhiều các món nhiều dầu mỡ, chẳng hạn món chiên rán, thức ăn nhanh, thịt chế biến, khiến gan làm việc quá tải, gây viêm và tích mỡ gan. Nạp quá nhiều chất phụ gia như chất bảo quản, tạo màu, tạo ngọt, tạo hương sẽ buộc gan phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến tổn thương. Một số tác hại điển hình của chất phụ gia đối với gan là tăng nguy cơ viêm gan, thoái hóa mỡ gan, gây độc cho tế bào gan.

Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu bia. Uống rượu bia quá mức dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, gan xử lý ethanol kém hơn nên dễ bị tổn thương hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống điều độ hoặc tốt nhất là ngừng hẳn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).