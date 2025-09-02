Vì sao mùa nắng dễ bị viêm amidan?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Châu, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, amidan (hay còn gọi là hạch hạnh nhân khẩu cái) là 2 khối mô lympho nằm 2 bên thành họng, giữ vai trò như "lá chắn" đầu tiên của cơ thể trong việc chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp trên. Viêm amidan là tình trạng amidan bị sưng, đỏ, có thể kèm theo mủ, do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Tình trạng này phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi sức đề kháng giảm.

Uống nhiều nước đá cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm amidan