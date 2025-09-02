Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao mùa nắng dễ bị viêm amidan?
Video Sức khỏe

Vì sao mùa nắng dễ bị viêm amidan?

Trang Châu - Lê Cầm
02/09/2025 15:27 GMT+7

Không ít người sau khi ăn uống lạnh lại bị đau họng, sốt hoặc nuốt đau. Vậy liệu ăn uống thực phẩm lạnh có thực sự làm tăng nguy cơ viêm amidan?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Châu, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, amidan (hay còn gọi là hạch hạnh nhân khẩu cái) là 2 khối mô lympho nằm 2 bên thành họng, giữ vai trò như "lá chắn" đầu tiên của cơ thể trong việc chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp trên. Viêm amidan là tình trạng amidan bị sưng, đỏ, có thể kèm theo mủ, do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Tình trạng này phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi sức đề kháng giảm.

Vì sao mùa nắng dễ bị viêm amidan? - Ảnh 1.

Uống nhiều nước đá cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm amidan

 

