Đau lưng nhẹ tưởng bình thường, ai ngờ ẩn giấu căn bệnh ngày càng trẻ hóa

Theo thống kê, thoát vị đĩa đệm không chỉ gặp ở người trung niên, người lớn tuổi mà còn "nhắm" vào dân văn phòng và lao động trẻ. Nguy hiểm ở chỗ, dấu hiệu ban đầu thường rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các bác sĩ đang triển khai phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại, giúp loại bỏ thoát vị đĩa đệm với vết mổ nhỏ, ít biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi, mang lại cơ hội "trở lại cuộc sống" cho người bệnh.