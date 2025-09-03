Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
GS.BS Trần Đông A: Những thời khắc đáng nhớ trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Video Sức khỏe
Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức

GS.BS Trần Đông A: Những thời khắc đáng nhớ trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Sầm Ánh - Chung Phát
03/09/2025 06:02 GMT+7

Trong không khí hướng về ngày Quốc khánh 2.9, xin trân trọng giới thiệu câu chuyện về GS.BS Trần Đông A – người đã cống hiến hơn nửa thế kỷ cho y học Việt Nam đã trở thành biểu tượng đẹp về trí tuệ, y đức và lòng tận hiến: từ ca phẫu thuật tách song sinh năm 1988 vang danh thế giới đến những đóng góp cho hệ thống pháp luật y tế quốc gia.

Ở tuổi 84, GS.BS Trần Đông A vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm của người bác sĩ trọn đời gắn bó với nghề, vẫn là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ y khoa Việt Nam. 

Nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến hai kỳ tích y học: ca phẫu thuật tách cặp song sinh Việt – Đức năm 1988 và ca tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi ngày 15.7.2020, những dấu son đưa tên tuổi ông vươn tầm quốc tế.

Ở tuổi 84, GS. BS Trần Đông A vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm của người bác sĩ trọn đời gắn bó với nghề

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, vị giáo sư khả kính bày tỏ niềm tự hào khi được sống và cống hiến trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử dân tộc. Ông trầm ngâm nhớ lại những năm tháng gian khó, khi ngành y còn thiếu thốn trăm bề, nhưng bằng ý chí và tinh thần vượt khó, các thế hệ y bác sĩ đã góp phần khẳng định vị thế y học Việt Nam.

GS Trần Đông A: Một đời y đức, gìn giữ sự sống trẻ thơ Việt Nam - Ảnh 2.

GS.BS Trần Đông A đã để lại dấu ấn với nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống pháp luật y tế

ẢNH: SẦM ÁNH

GS.BS Trần Đông A, chuyên gia đầu ngành phẫu thuật nhi, từng hai khóa liên tiếp trúng cử Đại biểu Quốc hội (XI, XII). Ông để lại dấu ấn với nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống pháp luật y tế, trong đó nổi bật là luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; luật Ghép tạng; và luật Bảo hiểm y tế.

84 năm, một đời người, cũng là một phần lịch sử đất nước. GS.BS Trần Đông A đã khắc tên mình bằng những kỳ tích y học, cứu sống và mang lại tương lai cho hàng nghìn trẻ em Việt Nam, góp phần đưa đất nước ta vững bước trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức

Trong không khí hướng về ngày Quốc khánh 2.9, khi cả nước cùng nhìn lại hành trình độc lập, tự cường của dân tộc, tuyến video "Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức" khắc họa chân dung các bác sĩ đầu ngành, đều là những nhân chứng lịch sử đã đặt nền móng cho nhiều bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam. Đó còn là hành trình của niềm tin, sự kiên định vào giá trị hòa bình tình yêu đất nước và trách nhiệm với thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Giữa sảnh khám bệnh, bác sĩ cất tiếng hát xoa dịu nỗi đau ung thư

Giữa sảnh khám bệnh, bác sĩ cất tiếng hát xoa dịu nỗi đau ung thư

Tại sảnh chờ khám bệnh của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP. Thủ Đức, một chiếc đàn piano luôn sẵn sàng cất lên những giai điệu yêu thương. Mỗi sáng, nhân viên y tế dành tặng bệnh nhân những bản nhạc ngọt ngào, mang đến phút giây thư giãn giữa hành trình điều trị ung thư đầy thử thách. Đặc biệt, mỗi tháng một lần, chương trình "Khúc hát yêu thương" do chính các y bác sĩ tổ chức trở thành liệu pháp tinh thần quý giá, giúp xoa dịu nỗi đau ung thư và tiếp thêm niềm hy vọng cho bệnh nhân.

Từ bệnh án đến trang sách: Bác sĩ Việt ra mắt sách 'Siêu âm Atlas'

7 bác sĩ chuyên khoa TP.HCM đầu tiên đăng ký công tác tại đặc khu Côn Đảo

