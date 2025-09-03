GS.BS Trần Đông A: Những thời khắc đáng nhớ trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Ở tuổi 84, GS.BS Trần Đông A vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm của người bác sĩ trọn đời gắn bó với nghề, vẫn là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ y khoa Việt Nam.

Nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến hai kỳ tích y học: ca phẫu thuật tách cặp song sinh Việt – Đức năm 1988 và ca tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi ngày 15.7.2020, những dấu son đưa tên tuổi ông vươn tầm quốc tế.

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, vị giáo sư khả kính bày tỏ niềm tự hào khi được sống và cống hiến trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử dân tộc. Ông trầm ngâm nhớ lại những năm tháng gian khó, khi ngành y còn thiếu thốn trăm bề, nhưng bằng ý chí và tinh thần vượt khó, các thế hệ y bác sĩ đã góp phần khẳng định vị thế y học Việt Nam.

GS.BS Trần Đông A đã để lại dấu ấn với nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống pháp luật y tế ẢNH: SẦM ÁNH

GS.BS Trần Đông A, chuyên gia đầu ngành phẫu thuật nhi, từng hai khóa liên tiếp trúng cử Đại biểu Quốc hội (XI, XII). Ông để lại dấu ấn với nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống pháp luật y tế, trong đó nổi bật là luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; luật Ghép tạng; và luật Bảo hiểm y tế.

84 năm, một đời người, cũng là một phần lịch sử đất nước. GS.BS Trần Đông A đã khắc tên mình bằng những kỳ tích y học, cứu sống và mang lại tương lai cho hàng nghìn trẻ em Việt Nam, góp phần đưa đất nước ta vững bước trong kỷ nguyên mới.