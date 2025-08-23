Thúc đẩy chuyển đổi thực hành lâm sàng trong điều trị xơ vữa động mạch

Với chủ đề "Quản lý xơ vữa động mạch: từ nghiên cứu cơ bản đến thực tế lâm sàng", sự kiện được xem là diễn đàn học thuật quy mô nhất từ trước đến nay của Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, khẳng định vai trò cầu nối học thuật, nơi các định hướng điều trị mới, sáng kiến nghiên cứu và kinh nghiệm thực hành lâm sàng cùng hội tụ để mở rộng hiểu biết và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc hội nghị, giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình - Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà hiểu biết về sinh lý bệnh của xơ vữa động mạch ngày càng sâu sắc, với nhiều hướng tiếp cận mới trong điều trị và kiểm soát nguy cơ. Hội nghị lần này không chỉ là dịp để cập nhật tiến bộ khoa học, mà còn là cơ hội để chia sẻ, phản biện và kết nối nhằm góp phần thúc đẩy thực hành lâm sàng theo hướng cá thể hóa và dựa trên bằng chứng".

Tiếp nối thành công từ 2 kỳ hội nghị trước, sự kiện năm nay gồm 24 phiên chuyên đề song song, tập trung vào các nội dung then chốt trong quản lý bệnh xơ vữa: từ cơ chế viêm, yếu tố di truyền, lipid học đến chiến lược kiểm soát huyết áp, tiếp cận bệnh nhân nguy cơ cao và ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán hình ảnh mạch máu.

Một điểm sáng của hội nghị năm nay là phiên chuyên đề về "Vai trò của viêm trong xơ vữa động mạch", nơi nhiều bằng chứng mới về cơ chế viêm được trình bày như một "chìa khóa" tiềm năng mở ra hướng tiếp cận điều trị mới. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ những dữ liệu nổi bật từ các nghiên cứu quốc tế như CANTOS, COLCOT, CLEAR… cho thấy hiệu quả của các liệu pháp chống viêm trong việc giảm biến cố tim mạch độc lập với nồng độ cholesterol.

Không kém phần thu hút là các nội dung liên quan đến thế hệ thuốc mới điều chỉnh mỡ máu, trong đó các chất ức chế PCSK9, chất ức chế ANGPTL3 hay thuốc phối hợp dạng tiêm được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận lâu dài đối với người bệnh không dung nạp statin hoặc khó kiểm soát lipid máu bằng phác đồ cổ điển.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Hòa, Tổng thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam chia sẻ về vai trò kết nối và lan tỏa tri thức tại hội nghị Ảnh: BVCC

Tại phiên tổng kết hội nghị, tiến sĩ - bác sĩ Trần Hòa, Tổng thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam chia sẻ: "Mỗi hội nghị là một bước tiến, giúp cộng đồng y khoa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào dòng chảy học thuật thế giới. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao sự tham gia của các chuyên gia đến từ hội xơ vữa động mạch quốc tế và Hàn Quốc, những đối tác chiến lược trong cập nhật và chuyển giao các hướng dẫn điều trị mới nhất".

Ngoài chuyên môn, hội nghị còn dành không gian cho những tiếng nói từ chính người bệnh, những chia sẻ chân thực từ hành trình điều trị giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về kỳ vọng, khó khăn và tác động của từng phác đồ lên chất lượng sống...