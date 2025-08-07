Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập

Sáng 6.8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, tại trụ sở Hạ viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly.

Chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm Hạ viện Ai Cập, Chủ tịch Hạ viện Hanafy El Gebaly bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng, thực chất mà hai nước đã đạt được sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Chủ tịch Hạ viện tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trưa 6.8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân lên máy bay rời thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về việc hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và thông qua nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn Hạ viện Ai Cập tiếp tục ủng hộ hơn nữa việc tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập; giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên kênh nghị viện; đề nghị Hạ viện Ai Cập ủng hộ việc triển khai những định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, toàn diện hơn, trong đó có việc sớm ký các hiệp định hợp tác nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hoàn thiện cho hợp tác hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Ai Cập nhất trí tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và diễn đàn liên nghị viện thế giới. Hai bên nhất trí nghiên cứu sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin lập pháp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời mời trân trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly sớm thăm Việt Nam; Chủ tịch Hạ viện Ai Cập bày tỏ rất mong muốn sớm thăm Việt Nam và sẽ thu xếp trong thời gian tới.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq.

Tại hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Abdel-Wahab Abdel-Razeq khẳng định Thượng viện Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam và sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ Nhà nước, Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả và thực chất các cam kết, kế hoạch hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, lợi thế của mỗi nước. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ việc đàm phán, hoàn thiện các chính sách, thỏa thuận, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giúp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai bên, kết nối người dân hai nước.

Hai bên nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất trí sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq sớm thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Ai Cập cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chiều 6.8, giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda, bắt đầu đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola từ ngày 6-8.8.



