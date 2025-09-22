Phó thủ tướng: Đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế

Ngày 22.9, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo 751 với lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, các đơn vị, hoàn thiện dự thảo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài để báo cáo Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình ẢNH: VGP

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã thu được nhiều kết quả.

Một là, khơi thông được nguồn lực đất đai, tài chính rất lớn, đưa vào nền kinh tế. Đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675.000 tỉ đồng và hàng trăm nghìn ha đất bị đóng băng. Các dự án đưa vào nền kinh tế sẽ góp nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thứ hai là chống được lãng phí, điển hình như 2 dự án bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay đang được tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Ba là, nhận diện được những bất cập của chính sách và thể chế, nhiều quy định không đúng, đặc biệt là các quy định về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau để hoàn thiện chính sách.

Thông qua tháo gỡ khó khăn cho các dự án, không hợp pháp hóa cho sai phạm. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Phó thủ tướng đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị; trao đi đổi lại, lắng nghe ý kiến các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị của người dân, đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới.

