Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tháo gỡ khó khăn ở các tỉnh miền Tây

Xây dựng "ngân hàng cán bộ" bố trí chính quyền địa phương

Ngày 8.8, tại Vĩnh Long, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của T.Ư có buổi làm việc với các tỉnh miền Tây gồm tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau và Đồng Tháp. Nội dung làm việc là để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị ẢNH: NAM LONG

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính đã báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của địa phương…

Quang cảnh buổi làm việc của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà với 4 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau và Đồng Tháp ẢNH: NAM LONG

Lãnh đạo 4 tỉnh đã nêu thực trạng, giải pháp và đề xuất T.Ư hỗ trợ một số vấn đề cụ thể. Trong đó, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thông tin tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu hoạt động ổn định, sắp xếp các cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hiện còn 69 cơ sở cấp xã đang cần cải tạo sửa chữa, dự kiến đến ngày 30.9 sẽ hoàn thành. Tỉnh còn thiếu 427 nhân sự trong 24 lĩnh vực chuyên môn cấp xã và đang điều phối từ cấp sở về hỗ trợ...

Để khắc phục, trước mắt, tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu. Tỉnh đề nghị T.Ư hướng dẫn tuyển mới, quy định cụ thể về vị trí việc làm, nâng cấp hệ thống phần mềm làm việc đồng bộ và khắc phục lỗi...

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nêu giải pháp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Cà Mau ẢNH: NAM LONG

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nêu giải pháp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là xây dựng "ngân hàng cán bộ", kịp thời điều chuyển bố trí chức danh chủ chốt, không để gián đoạn công việc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đã chủ động giải quyết chế độ chính sách cho các bộ xa nhà đi làm việc, đến cuối năm sẽ thực hiện bố trí xe công vụ (xe điện) cho cấp xã. Ông Phong cũng nêu khó khăn khi P.Rạch Giá đông dân nhất tỉnh nên việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn quá tải; riêng đặc khu Phú Quốc trong 1 tháng giải quyết hơn 8.000 TTHC, do tỉnh chưa ban hành quy định giải quyết TTHC "không biên giới".

Đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề xuất T.Ư hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các tuyến giao thông trọng điểm qua tỉnh; hướng dẫn việc tổ chức lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở sau khi sáp nhập tỉnh; hướng dẫn việc xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại các xã, phường sau sáp nhập...

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị ẢNH: NAM LONG

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành T.Ư đã có ý kiến tháo gỡ khó khăn của các tỉnh miền Tây nói trên, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tuyển dụng, bố trí cán bộ, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, tiêu chí xã nông thôn mới sau sáp nhập, cơ sở hành chính phục vụ nhân dân, năng lượng...

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao quá trình thực hiện công tác xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương thời gian qua. Đồng thời yêu cầu 4 địa phương có báo cáo cụ thể, đề xuất giải pháp về kinh tế, nông nghiệp giải ngân vốn đầu tư công... Phó thủ tướng cũng tháo gỡ những khó khăn của các địa phương và ghi nhận báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị sớm có ý kiến với các đề xuất của 4 địa phương.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý các địa phương đảm bảo cơ chế chính sách đối với cán bộ làm việc, cán bộ nghỉ hưởng chế độ, trụ sở, hạ tầng...; rà soát đánh giá lại chất lượng cán bộ cấp xã; lãnh đạo các địa phương nhìn nhận những khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để tháo gỡ kịp thời; linh hoạt rà soát đánh giá "ngân hàng cán bộ", điều tiết phù hợp ở các địa phương; giao Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chí bố trí cán bộ cấp xã; các tập đoàn viễn thông rà soát hạ tầng viễn thông và phần mềm đảm bảo thông suốt... trước ngày 31.8.