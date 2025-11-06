Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ứng phó bão Kalmaegi: Đắk Lắk cấm người dân ra đường từ 16 giờ 30 ngày 6.11

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
06/11/2025 18:35 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh cấm người dân ra đường và cấm xe lưu thông từ 16 giờ 30 ngày 6.11, đồng thời kiên quyết sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Ngày 6.11, tại trụ sở cơ sở 2 UBND tỉnh Đắk Lắk (P.Tuy Hòa), ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương thông báo người dân không được ra đường và cấm xe lưu thông từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc từ 16 giờ 30 phút ngày 6.11.

- Ảnh 1.

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các khu vực nhà dân có nguy cơ ảnh hưởng bão Kalmaegi

ẢNH: C.T.V.

Cùng ngày, sau khi nghe báo cáo về nguy cơ sạt lở ở dự án Xuân Đài Bay (P.Xuân Đài) và khu đổ thải Xuân Long (xã Xuân Thọ), ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp các đơn vị thi công kiểm tra hiện trường, lập phương án khắc phục, tránh để đất bùn sạt lở xuống khu dân cư.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Ông Mỹ cũng yêu cầu chính quyền địa phương làm việc với chủ đầu tư dự án Xuân Đài Bay để thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với các hộ dân ở khu vực nguy cơ, phải khẩn trương tổ chức sơ tán ngay trong hôm nay để tránh thiệt hại đáng tiếc.

Tại nhiều khu vực ven biển, cửa sông, đồi dốc được xác định có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão Kalmaegi đổ bộ, dù chính quyền đã liên tục vận động, tuyên truyền, vẫn còn một số hộ dân cố tình ở lại để trông coi tài sản, chằng chống lồng bè, nhà cửa.

- Ảnh 2.

Người dân neo đậu tàu thuyền trước khi bão đổ bộ

ẢNH: C.T.V.

Chính quyền tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè hay khu vực ven biển khi bão đổ bộ; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động gia cố nhà cửa, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khám phá thêm chủ đề

