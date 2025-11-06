Khánh Hòa: Cưỡng chế người dân trên lồng bè vào bờ tránh bão Kalmaegi

Chiều 6.11, ông Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh, cho biết tình hình mưa bão tại địa phương đang diễn biến phức tạp. Biển Đại Lãnh đang dâng cao, sóng lớn, nước đã vào gần hết bờ của bãi cát. Dù lượng mưa hiện tại chưa quá lớn so với dự báo nhưng chính quyền địa phương lo ngại mưa sẽ nặng hạt hơn vào chiều tối khi bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát bờ.

Từ sáng 6.11, xã đã chủ động cho nhiều tổ công tác đi kiểm tra các khu vực khe suối từ núi xuống, đồng thời tổ chức di dời các hộ dân ở những vùng có nguy cơ đến các nhà cộng đồng an toàn như Đồn Biên phòng và trụ sở Đảng ủy xã để tránh trú.

Tổ công tác xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) phát hiện nhiều người dân còn ở lại trên lồng bè ngày 6.11 ẢNH: Q.V

Đặc biệt, các tổ công tác của xã đã tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần tại các vùng biển, qua đó phát hiện và cưỡng chế đưa một số người dân nuôi bè vào bờ. "Chúng tôi phải cưỡng chế một số người dân còn ở lại trên lồng bè để đảm bảo an toàn tính mạng trước cơn bão số 13 Kalmaegi", ông Văn cho biết.

Xã Đại Lãnh cưỡng chế đưa người dân từ các lồng bè vào bờ an toàn ẢNH: Q.V

Theo thống kê, hiện toàn xã có 994 hộ (trong và ngoài tỉnh) đang nuôi trồng 34.560 ô lồng, chủ yếu là cá bớp, tôm hùm và một số loài giá trị kinh tế cao tại vùng biển địa phương. Đây là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ven biển, vì vậy một số hộ còn do dự khi phải rời bỏ lồng bè.

Trước dự báo về diễn biến của bão số 13 Kalmaegi, UBND xã Đại Lãnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố khung bè, sử dụng neo phụ, dây neo chất lượng cao, đồng thời kiểm tra, thay thế các bộ phận đã xuống cấp.

Chiều 6.11, sóng đã bắt đầu to tại biển xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) khi bão số 13 Kalmaegi chuẩn bị áp sát đất liền ẢNH: Q.V

Xã cũng đã chủ động thông báo sớm, phối hợp di dời lồng bè về khu vực an toàn và phân công các lực lượng túc trực hỗ trợ người dân. Đoàn công tác của xã đã kiểm tra các điểm trường học, hội trường thôn để chuẩn bị phương án nơi ở tạm cho người dân khi có sự cố xảy ra.

Toàn cảnh 17h: Bão Kalmaegi cấp 15 áp sát đất liền | Triều cường ở TP.HCM sẽ vượt lịch sử?

Theo dự báo, bão Kalmaegi có sức gió cấp 14, giật cấp 17, khi tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gây mưa rất to 300 - 500 mm, cục bộ 600 mm.