200 hộ dân Khánh Hòa được di tản khẩn tránh bão Kalmaegi: 'Không thể quên thảm họa năm 2018'

Sáng 6.11, các lực lượng thuộc P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) chia nhau rà soát từng ngõ, từng nhà tại tổ dân phố Thành Đạt để hỗ trợ người dân di chuyển xuống nhà văn hóa ở tạm tránh bão số 13 Kalmaegi. Những người già, lớn tuổi không đi lại được, được hỗ trợ bằng cáng đưa xuống nơi tạm trú an toàn.

Sáng 6.11, lực lượng chức năng P.Nam Nha Trang hỗ trợ di tản người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ẢNH: BÁ DUY

Khu vực tổ dân phố Thành Đạt này còn gọi là xóm Núi, nằm bên sườn núi Hòn Rớ, hình thành tự phát hàng chục năm qua. Năm 2018, nơi đây từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 11 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục căn nhà hư hỏng, sập hoàn toàn. Hiện người dân đang sống trong các căn nhà tạm, lợp mái tôn, nằm ở độ dốc cao, hệ thống dây điện chằng chịt.

Người cao tuổi, đi lại khó khăn được lực lượng chức năng di chuyển bằng cáng ẢNH: BÁ DUY

Bà Trương Thị Trang cho biết sau vụ sạt lở năm 2018, nhiều hộ vẫn quay lại dựng nhà ở tạm dù rất nguy hiểm. "Nghe tin bão số 13 Kalmaegi sắp vào, gia đình tôi đã tìm chỗ trọ để tránh bão", bà nói.

Khu vực di tản từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng năm 2018 khiến 11 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục căn nhà hư hỏng, sập hoàn toàn ẢNH: BÁ DUY

Bà Ngô Thị Tý (80 tuổi, trú tổ dân phố Thành Đạt), nhân chứng của vụ sạt lở kinh hoàng năm 2018, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra thảm họa. Năm đó may mắn đã di tản trước nên bà an toàn, chỉ có căn nhà bị cuốn đi. "Từ đó về sau, mỗi lần nghe thông báo di tản bà đều tuân thủ", bà Tý nói.

Bà Ngô Thị Tý (bên trái), 80 tuổi, trú tổ dân phố Thành Đạt luôn tuân thủ mỗi khi có thông báo di tản vì đã từng chứng kiến vụ sạt lở năm 2018 ẢNH: BÁ DUY

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Trước đó, chiều 5.11, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại tổ dân phố Thành Đạt. Ông Hà yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo, di dời các hộ nằm trong vùng nguy hiểm, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm được tạm trú tại nhà văn hóa của phường ngay gần đó ẢNH: BÁ DUY

Khu vực ở tạm của người dân trong thời gian bão. UBND P.Nam Nha Trang cho biết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người dân tại đây ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND P.Nam Nha Trang, cho biết địa phương đã lên phương án di dời dân từ tối 5.11, sẽ hoàn thành trước trưa hôm nay 6.11, các vị trí có nguy cơ cao sẽ di dời trước. "Từ tối 5.11, lực lượng chức năng đã thông báo, vận động để bà con nắm bắt, chuẩn bị và sẵn sàng phối hợp sơ tán", ông Minh nói.

Về lâu dài, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND P.Nam Nha Trang báo cáo UBND tỉnh để sớm bố trí tái định cư cho toàn bộ khoảng 200 hộ dân tại khu vực này.