Sợ mất trắng, ngư dân Khánh Hòa ồ ạt bán tháo cá trước bão số 13 Kalmaegi

Từ sáng sớm nay 5.11, cảng cá Hòn Rớ (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) đã tất bật khi hàng loạt tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến, neo đậu chật kín để tránh bão số 13 Kalmaegi.

Bán luôn trước bão số 13 Kalmaegi cho đỡ lo

Theo ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, trong ngày đã có 311 tàu vào neo đậu an toàn, trong khi cảng có công suất tiếp nhận khoảng 1.500 tàu. "Đa số tàu đang neo nghỉ trăng nên việc sắp xếp, chằng buộc thuận lợi. Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai trước, ngư dân Khánh Hòa đã chủ động hơn nhiều", ông Ba chia sẻ.

Cảng cá Hòn Rớ (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) tấp nập tàu xuống cá ẢNH: BÁ DUY

Tại khu vực bến tàu, một số ngư dân vừa cập bờ đang vội vã dỡ hàng. Ông Nguyễn Minh, ngư dân ở Khánh Hòa, cho biết chuyến biển này đánh bắt được gần 2 tấn cá, nhưng phải bán gấp với giá thấp hơn ngày thường khoảng 15 - 20%. "Bán luôn cho đỡ lo, để lại cũng không biết bão có ảnh hưởng gì không, bán xong yên tâm chằng tàu", ông Minh nói.

Chiều ngày 5.11, tại cảng cá Hòn Rớ có 311 tàu vào neo đậu an toàn, trong khi cảng có công suất tiếp nhận khoảng 1.500 tàu ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, đến 8 giờ ngày 5.11, khoảng 2.500 tàu cá đã được hướng dẫn neo đậu tránh trú bão tại 9 cảng cá trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 7.000 tàu cá, trong đó hơn 880 tàu với gần 6.000 lao động đang hoạt động trên biển.

Giá cá trên địa bàn Khánh Hòa giảm nhiều do ngư dân muốn bán nhanh ẢNH: BÁ DUY

Các chủ tàu cho biết rút kinh nghiệm từ cơn bão 2017, họ quay về bờ sớm để chằng tàu chống bão ẢNH: BÁ DUY

Cảnh tương tự diễn ra tại cảng Vạn Giã (xã Vạn Ninh), nơi hàng chục tàu chở đầy cá mú, cá chim từ sáng sớm tấp nập cập bến. Dù chưa đến vụ thu hoạch, người nuôi buộc phải bán non để tránh thiệt hại.

"Năm 2017, chúng tôi mất trắng vì bão Damrey. Sau lần đó, cứ dự báo có bão mạnh vào đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bán sớm để không bị thiệt hại", ông Nguyễn Văn Vinh (xã Vạn Ninh) cho biết.

Tại cảng cá Vạn Giã (xã Vạn Ninh, Khánh Hòa) nhiều chủ bè thu hoạch sớm, bán giá thấp hơn 20% so với ngày thường ẢNH: BÁ DUY

Sáng 5.11, giá cá chim dao động 95.000 - 105.000 đồng/kg, thấp hơn 20% so với ngày thường (120.000 - 125.000 đồng/kg). Cá bớp có giá 115.000 - 135.000 đồng/kg.

Theo các chủ bè nuôi cá chim, dù chưa đến vụ thu hoạch nhưng phải bán với giá thấp hơn ngày thường. Chấp nhận vậy, còn hơn mất trắng nếu bão vào, lồng bè hư hại.

Di dời khẩn cấp, không đợi tới khi mưa to

Trong khi đó, tại tổ dân phố Thành Phát (P.Nam Nha Trang) cách không xa cảng Hòn Rớ, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã trực tiếp kiểm tra khu vực có 241 hộ dân với /850 người - nơi có nguy cơ sạt lở. Ông Hà yêu cầu lãnh đạo phường phải ấn định thời gian cụ thể, chậm nhất là sáng hoặc trưa 6.11, để tổ chức di dời các hộ ở vùng nguy cơ cao nhất.

"Phải đưa ngay những hộ nguy cơ cao nhất. Không có chờ tối chiều tối mưa bắt đầu mới đưa, lúc đó rất là rối", ông Hà nhấn mạnh. Ông cũng yêu cầu thông báo rõ để người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, mang theo tài sản quý giá và chằng chống nhà cửa.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp kiểm tra khu vực có 241 hộ dân với 850 người - nơi có nguy cơ sạt lở tại P.Nam Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Lãnh đạo P.Nam Nha Trang cho biết đã thông báo cho người dân từ ngày 4.11 và chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán. Phường cũng đã xây dựng kế hoạch di dời, phối hợp cùng lực lượng biên phòng di dời người dân xuống trường học, trạm biên phòng để không có thiệt hại về người.

Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo thêm, nếu bão bão số 13 Kalmaegi đổ bộ với lượng mưa cao, phải di dời tập thể ngay lập tức. "Ngày 6.11, nếu có dấu hiệu nguy hiểm phải di dời ngay, không được chủ quan", ông Hà nhấn mạnh.

Ông Hà cũng yêu cầu, ngay sau khi kết thúc cơn bão, chính quyền phường phải lập tức làm báo cáo, đề xuất tỉnh đưa khu vực này vào diện di dời khẩn cấp để giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sống trong vùng nguy hiểm.