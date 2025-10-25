16,4 km bờ biển Nha Trang sẽ thành chuỗi công viên đẳng cấp quốc tế

Ý tưởng thiết kế đô thị cho 16,4 km bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng (kéo dài qua các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang) vừa được trình bày tại cuộc họp do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Dự án hướng tới mục tiêu chỉnh trang thành một trục xanh đi bộ và xe đạp kết nối toàn bộ bờ biển Nha Trang. Công viên biển được chia thành 4 khu đặc trưng với tổng quy mô 253 ha, mỗi khu mang một sắc thái riêng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và ẩm thực.

Khu 1 sẽ là công viên tịnh dưỡng và du thuyền, nổi bật với quảng trường ánh sáng rộng 2 ha, sức chứa 22.000 người, cùng khu nhạc nước nghệ thuật 1,5 ha, hướng tới tổ chức các sự kiện quốc tế. Đây cũng là nơi đặt công viên trị liệu đầu tiên của tỉnh, giúp người dân và du khách phục hồi sức khỏe, đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Dải bờ biển Nha Trang dài 16,4 km dọc đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ được tỉnh Khánh Hòa chỉnh trang thành chuỗi công viên biển đẳng cấp quốc tế ẢNH: BÁ DUY

Khu 2 là công viên di sản văn hóa, tái hiện không gian truyền thống qua các trưng bày ngoài trời, đồng thời tạo chuỗi check-in độc đáo như Vịnh san hô, Vịnh cá mao tiên, Vịnh cá heo. Khu vực này dự kiến xây dựng Bảo tàng Yersin và mở rộng cầu Trần Phú, tạo không gian công cộng rộng rãi, thân thiện cho người dân và du khách.

Khu 3 là công viên bờ biển dài đóng vai trò trung tâm du lịch thưởng ngoạn với nhiều điểm nhấn ấn tượng. Quảng trường 2 Tháng 4 không chỉ là thiết kế cục bộ mà còn là giao điểm kết nối các khu xung quanh, bao gồm trung tâm hội nghị, đường sách Nguyễn Thi và các khách sạn. Nhà hát Đại dương với kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ tổ chim yến sẽ là biểu tượng thời đại mới của Nha Trang. Đặc biệt, quảng trường Thủy thủ sẽ đặt mô phỏng quần đảo Trường Sa, ghi dấu chủ quyền thiêng liêng phần lãnh thổ Việt Nam nơi biên cương đảo xa.

Khu còn lại sẽ là công viên thưởng ngoạn, một trong những điểm ngắm cảnh thành phố đẹp nhất, hoàn thiện dải công viên dọc biển với đường xe đạp chạy theo quy hoạch.

Theo quy hoạch, sẽ có một trục xanh dành cho đi bộ và xe đạp kết nối toàn bộ bờ biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Đây là điểm nhấn nâng giá trị thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa lên tầm cao mới. Hiện dọc bờ biển đã được phủ kín 6 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các dự án".

Theo phân công của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các công trình điểm nhấn đầu tư từ ngân sách. Đối với các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, UBND P.Nha Trang và P.Bắc Nha Trang cần tập trung lập quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn tất trước 1.2.2026.

Riêng khu đất Ana Mandara, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao xây dựng phương án đấu giá theo đúng quy hoạch được duyệt, hoàn tất trước 1.3.2026. Các khu đất nhà hàng Sailing Club, Louisiane sau khi thu hồi cũng sẽ được đấu giá với định hướng phát triển các điểm check-in và kinh tế đêm.

Các khu đất nhà hàng sát biển sau khi thu hồi sẽ được đấu giá với định hướng phát triển phục vụ dân sinh ẢNH: BÁ DUY

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án chỉnh trang bờ biển này, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng mang nhiều giá trị trong sự phát triển của tỉnh. Việc sớm triển khai ý tưởng đi vào thực tiễn sẽ góp phần nâng tầm giá trị dải bờ biển với cảnh quan hiện đại, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế đêm".

Ông Toàn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật trong quá trình triển khai. Dự án không chỉ tạo ra không gian công cộng chất lượng cao cho người dân và du khách, mà còn là bước đi quan trọng trong việc định vị Nha Trang trở thành điểm đến du lịch thông minh, đáng để sống, làm việc và du lịch.