Thời sự

Siết chặt quy định cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái tại Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
25/10/2025 04:30 GMT+7

Trước tình trạng nhiều người nước ngoài thuê xe máy tự lái khi không có giấy phép lái xe, UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) yêu cầu các cơ sở cho thuê xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định; trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh.

Ngày 24.10, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết phường sẽ tổ chức kiểm tra, yêu cầu tất cả các cơ sở cho thuê xe máy ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái.

Theo ông Tây, việc ký cam kết nhằm chấn chỉnh hoạt động cho thuê xe, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài thuê xe máy tự lái khi không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Nha Trang là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều người nước ngoài thuê xe máy tự lái không đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Siết chặt quy định cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái tại Nha Trang- Ảnh 1.

1 điểm cho thuê xe máy tại "khu phố Tây" đường Hùng Vương, P.Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Nguyên nhân được xác định do một số người thiếu kỹ năng điều khiển xe máy, chưa quen với điều kiện giao thông địa phương, lúng túng khi gặp tình huống bất ngờ, không chú ý quan sát, thậm chí có trường hợp sử dụng rượu, bia.

Ngoài ra còn có tình trạng người nước ngoài chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đi ngược chiều trên các tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng.

Trước thực trạng trên, ông Trần Xuân Tây cho biết phường sẽ tích cực tuyên truyền, vận động và nhắc nhở người dân cùng các cơ sở cho thuê xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, các chủ xe cần nhận thức rõ trách nhiệm khi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, đặc biệt là trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Siết chặt quy định cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái tại Nha Trang- Ảnh 2.

CSGT đo nồng độ cồn một người nước ngoài chạy xe máy trên đường phố Nha Trang

ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA

P.Nha Trang sẽ kiểm tra và yêu cầu tất cả các cơ sở cho thuê xe ký cam kết với các nội dung: Xe cho thuê phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, có đầy đủ giấy tờ xe theo quy định; khi cho thuê xe phải giao đầy đủ giấy tờ xe cho người được thuê; không cho thuê xe đối với người không đủ điều kiện điều khiển (không có giấy phép lái xe, có nhưng không phù hợp hoặc hết hạn); đặc biệt lưu ý các quy định đối với người nước ngoài khi thuê xe.

Ông Tây nhấn mạnh, phường sẽ kiên quyết xử phạt hành chính hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Việc này nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp người nước ngoài vi phạm, chủ yếu là không có giấy phép lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm.

Đối với những trường hợp không có giấy phép lái xe, ngoài việc xử phạt người vi phạm và tạm giữ xe 7 ngày, cơ quan chức năng còn xử phạt cả người giao phương tiện, với mức tiền phạt lên đến 10 triệu đồng.

