Thời sự

Liên tiếp cứu hộ du khách đuối nước tại bãi biển Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
22/10/2025 16:30 GMT+7

Nguyên nhân đuối nước tại bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) chủ yếu do du khách bất chấp sóng lớn, gió mạnh, mạo hiểm tắm biển khi thời tiết nguy hiểm.

Trưa 22.10, một nam du khách quốc tịch Nga khoảng 50 tuổi, dù sóng lớn vẫn mạo hiểm tắm biển. Hậu quả, người này bị sóng cuốn vào vùng nước sâu và đuối nước tại bãi biển Nha Trang, khu vực đối diện khách sạn Maple (P.Nha Trang, Khánh Hòa).

Ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ thuộc Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang đã nhanh chóng ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ. Sau nhiều phút được hồi sức tim phổi, du khách dần hồi tỉnh, có nhịp tim, hơi thở trở lại và lập tức được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Liên tiếp cứu hộ du khách đuối nước tại bãi biển Nha Trang - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài bị đuối nước ngày 22.10 may mắn được cấp cứu kịp thời

ẢNH: T.L

Trước đó, sáng 19.10, tại bãi biển ở đường Trần Phú, gần tháp Trầm Hương, một nam du khách từ Hà Nội bị sóng lớn cuốn ra xa bờ gần 10 m, có dấu hiệu đuối nước. Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ tại bãi biển Nha Trang cho biết, nhờ sự xử lý chuyên nghiệp, nam du khách đã hồi tỉnh và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe.

Chiều 18.10, tại bãi tắm trước Khách sạn Lodge (P.Nha Trang), một nam du khách khác cũng bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, may mắn được cứu hộ kịp thời.

Đáng chú ý, chiều 16.10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cũng đã cứu du khách 24 tuổi, quốc tịch Moldova, bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

Theo lực lượng cứu hộ bãi biển, những ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực ven biển Nha Trang sóng lớn, gió mạnh và biển động dữ dội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.

BQL vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Dù đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu hộ bãi biển thuộc BQL vịnh Nha Trang vẫn duy trì 100% quân số, tăng cường tuần tra, giám sát dọc tuyến bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

