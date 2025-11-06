Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Kalmaegi: Khánh Hòa cảnh báo mưa 250 mm, lũ báo động 3

Bá Duy
Bá Duy
06/11/2025 14:43 GMT+7

Dự báo từ chiều 6.11 đến ngày 7.11, các sông trên địa bàn Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đỉnh lũ ở mức báo động 2-3, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Ngày 6.11, theo bản tin lúc 9 giờ của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), tỉnh có mưa vừa đến mưa to và giông. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 5.11 đến 8 giờ ngày 6.11 phổ biến nhỏ hơn 20 mm, có nơi trên 20 mm.

Dự báo từ ngày 6.11 đến sáng 7.11, phía bắc và phía tây Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông; phía nam tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Phía tây, phía bắc tỉnh cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80 mm trong 3 giờ.

Khánh hòa cảnh báo mưa lớn và lũ báo động 3 do bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Khánh Hòa cảnh báo mực nước các sông đang lên nhanh từ chiều ngày 6.11

ẢNH: BÁ DUY

Mưa trên khu vực tỉnh Khánh Hòa còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 7.11, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập tại các vùng trũng, thấp, đô thị và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất

Hiện nay, mực nước trên các sông đang ở dưới mức báo động 1. Cụ thể lúc 9 giờ ngày 6.11: trên sông Dinh - Ninh Hòa, tại trạm thủy văn Dục Mỹ là 13,86 m (dưới báo động 1 là 1,64 m), tại trạm Ninh Hòa là 3,32 m (dưới báo động 1 là 0,88 m). Trên sông Cái Nha Trang, tại trạm Đồng Trăng là 3,46 m (dưới báo động 1 là 4,54 m), tại trạm Diên Phú là 2,33 m (dưới báo động 1 là 2,17 m). Trên sông Cái - Phan Rang, tại trạm Tân Mỹ là 34,21 m (dưới báo động 1 là 1,29 m), tại trạm Phan Rang là 0,41 m (dưới báo động 1 là 2,09 m).

Khánh hòa cảnh báo mưa lớn và lũ báo động 3 do bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Đỉnh lũ dự báo xuất hiện vào ngày 7.11 với mức báo động 3

ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, dự báo từ chiều 6.11 đến ngày 7.11, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt , đỉnh lũ ở mức báo động 2-3, riêng sông Cái Nha Trang ở mức báo động 1-2. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào ngày 7.11.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

200 hộ dân Khánh Hòa được di tản khẩn tránh bão Kalmaegi: 'Không thể quên thảm họa năm 2018'

Lực lượng chức năng P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) khẩn trương di chuyển khoảng 200 hộ dân tại tổ dân phố Thành Đạt để tránh bão số 13 Kalmaegi xuống nơi an toàn trong sáng 6.11 bởi đây là khu vực từng xảy ra sạt lở làm 11 người chết năm 2018.

