Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa đóng cửa 3 di tích, danh thắng để tránh bão Kalmaegi

Bá Duy
Bá Duy
06/11/2025 14:07 GMT+7

Khánh Hòa tạm dừng phục vụ khách tại 3 điểm di tích gồm tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng - Hòn Đỏ và tháp Pô Klong Garai từ hôm nay để ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Ngày 6.11, ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị tạm dừng toàn bộ hoạt động phục vụ khách tham quan tại 3 điểm di tích trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ ngày 6.11 cho đến khi hết ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Ba điểm di tích đóng cửa gồm di tích tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ (P.Bắc Nha Trang) và di tích tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh). Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở VH-TT-DL về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Khánh Hòa đóng cửa 3 di tích, danh thắng để tránh bão Kalmaegi- Ảnh 1.

Danh thắng Hòn Chồng (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) trong đợt mưa lũ năm 2021

ẢNH: BÁ DUY

Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã thông báo đến các công ty du lịch, đơn vị lữ hành và du khách để phối hợp thực hiện. Theo dự báo, bão Kalmaegi có sức gió cấp 14, giật cấp 17 khi tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày 7.11, gây mưa rất to 300 - 500 mm, cục bộ 600 mm.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Trước đó, ngày 5.11, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc BQL vịnh Nha Trang (Sở NN - MT Khánh Hòa), cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người và phương tiện hoạt động trên vịnh.

BQL vịnh Nha Trang đã tạm dừng làm thủ tục rời bến cho hơn 300 phương tiện đang hoạt động du lịch tại các bến thủy nội địa, yêu cầu không còn người trên biển trước 12 giờ ngày 6.11.

Tin liên quan

Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với hơn 300 phương tiện, đồng thời Khánh Hòa yêu cầu không còn người trên biển trước 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Tháp Bà Po Nagar Hòn Chồng Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận