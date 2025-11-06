Khánh Hòa đóng cửa 3 di tích, danh thắng để tránh bão Kalmaegi

Ngày 6.11, ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị tạm dừng toàn bộ hoạt động phục vụ khách tham quan tại 3 điểm di tích trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ ngày 6.11 cho đến khi hết ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Ba điểm di tích đóng cửa gồm di tích tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ (P.Bắc Nha Trang) và di tích tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh). Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở VH-TT-DL về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Danh thắng Hòn Chồng (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) trong đợt mưa lũ năm 2021 ẢNH: BÁ DUY

Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã thông báo đến các công ty du lịch, đơn vị lữ hành và du khách để phối hợp thực hiện. Theo dự báo, bão Kalmaegi có sức gió cấp 14, giật cấp 17 khi tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày 7.11, gây mưa rất to 300 - 500 mm, cục bộ 600 mm.

Trước đó, ngày 5.11, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc BQL vịnh Nha Trang (Sở NN - MT Khánh Hòa), cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người và phương tiện hoạt động trên vịnh.

BQL vịnh Nha Trang đã tạm dừng làm thủ tục rời bến cho hơn 300 phương tiện đang hoạt động du lịch tại các bến thủy nội địa, yêu cầu không còn người trên biển trước 12 giờ ngày 6.11.