Thời sự

Bão Kalmaegi đi nhanh, đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 18:02 GMT+7

Theo dự báo của chuyên gia, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ từ khu vực ven biển Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ hôm nay 6.11, kèm theo gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17 giờ hôm nay 6.11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vị trí 13,6 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông, trên vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90 km về phía đông nam.

Bão số 13 đổ bộ vào Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay - Ảnh 1.

Vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13)

ẢNH: NCHMF

Bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ. Trong những giờ tiếp theo, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ vào đất liền và suy yếu.

Nhiều nơi có gió mạnh do Kalmaegi

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, hiện nay, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ Huế - Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 100 mm.

Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão hoạt động trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai 'đặc biệt nguy hiểm'

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại khu vực vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk; cấp 3 tại phía tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía nam tỉnh Đắk Lắk, phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão số 13 sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ, đi kèm với gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Nước dâng do bão kết hợp triều cường gây ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển, sóng biển cao 4 - 6 m ở vùng biển Quảng Trị - Lâm Đồng, có thể gây lật đổ tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

Trước đó, trong năm 2017, cơn bão Damrey có cường độ bão thấp hơn cơn bão Kalmaegi (bão số 13) nhưng đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản ở các tỉnh Bình Định - Phú Yên cũ nên người dân đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển trong cơn bão này.

Các địa phương vùng cao Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Các địa phương vùng cao Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Trước sức tàn phá được dự báo là khủng khiếp của bão Kalmaegi, hàng chục ngàn hộ dân phía tây Gia Lai đã sẵn sàng các biện pháp phòng, chống.

bão số 13 Bão Kalmaegi dự báo thời tiết Biển Đông miền Trung
