Các địa phương vùng cao Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Sáng 6.11, khi bão Kalmaegi chuẩn bị đổ bộ vào Gia Lai, tại buôn Jứ, xã Ia Tul đã chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: 207 hộ dân với 800 người mang theo chăn màn, nhu yếu phẩm ồ ạt đổ về Trường tiểu học và THCS Quang Trung cùng Nhà văn hóa buôn Ia Rniu. Trước đó, gia súc, gia cầm cũng đã được đưa đến nơi an toàn để đề phòng lũ dâng cao.

Người dân dùng bao cát đưa lên mái nhà đề phòng gió to do bão Kalmaegi ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều người dân ở phường An Khê, xã K'bang… đã mua túi ni lông, độn cát vào bao tải rải lên mái tôn để đề phòng gió to. Do sức mua quá lớn nên túi ni lông loại lớn ở khu vực này "cháy hàng".

Các xã vùng cao như K'bang, Đak Rong, Tơ Tung... đều khẩn trương triển khai những hoạt động phòng chống bão từ sáng 6.11.

Tại xã Kbang, 153 hộ dân ở các làng Tăng, thôn 14, Đăk Kjong phải sơ tán khẩn cấp do nhà cửa tạm bợ, nằm sát sông suối hoặc ở địa hình trũng thấp. Xe tải, xe chuyên dụng của lực lượng công an được huy động, chở theo cả lương thực, thuốc men đến các điểm trú ẩn.

Lực lượng chức năng đưa cả nhân lực và xe chuyên dụng hỗ trợ bà con ở xã Ia Sao di dời ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CTV

Đặc biệt, tại xã Đak Rong, 153 người thuộc lực lượng xung kích phòng chống thiên tai đã túc trực xuyên đêm tại các vị trí xung yếu như đèo Kon Pne, ngầm tràn Kon Lốc 1, Kon Kring để cảnh báo, hỗ trợ người dân.

Mái tôn đã được người dân gia cố kỹ càng ẢNH: TRẦN HIẾU

Từ trưa 6.11, toàn bộ học sinh phía tây Gia Lai đã được cho nghỉ học do ảnh hưởng từ bão Kalmaegi.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều tối 6.11, bà Ksor H'Khuyên, Chủ tịch UBND xã Ia Sao cho biết: "Gần 100 người dân ở những khu vực có khả năng ngập lụt, sạt lở đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Phần lớn chọn trú tại nhà người thân dù chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những địa điểm lưu trú để hỗ trợ người dân".

