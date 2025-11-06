Lâm Đồng yêu cầu đảm bảo an toàn các hồ thủy lợi trong bão Kalmaegi

Ngày 6.11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc vận hành các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn khu vực Bình Thuận cũ nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Đoàn đã đến kiểm tra tại hồ Sông Lũy (xã Phan Sơn) - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay; tiếp đó là hồ Cà Giây (xã Hải Ninh) và hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc).

Đặc biệt, hồ Sông Quao là công trình thủy lợi có tác động trực tiếp đến sự cố ngập lụt, thiệt hại tài sản của người dân các xã, phường hạ lưu trong những ngày vừa qua như xã Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, hay P.Hàm Thắng (ngày 30.10).

Ông Nguyễn Minh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) và các ban ngành kiểm tra việc vận hành ở hồ Sông Quao, sáng 6.11 QUẾ HÀ

Tại hồ Sông Quao, Trạm trưởng Trạm quản lý đầu mối và kênh chính Sông Quao thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, báo cáo hiện mực nước trong hồ đã được điều tiết hạ xuống cao trình +89 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+90 m). Ở mực nước này, hồ đảm bảo an toàn và hoàn toàn kiểm soát được lượng nước xả; các phương án “4 tại chỗ” đã được chuẩn bị chu đáo từ phương tiện ứng trực, thiết bị đến hậu cần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho rằng, trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi, dự báo tối nay và ngày mai sẽ có mưa lớn, đơn vị quản lý vận hành cần chủ động tính toán các phương án linh hoạt, xây dựng nhiều kịch bản khác nhau trong tình huống thời tiết xấu; đồng thời bố trí trực 100%, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Ông Nguyễn Minh biểu dương công tác “4 tại chỗ” của Trạm hồ Sông Quao đã được chuẩn bị tốt, đồng thời nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa Trạm với chính quyền địa phương trước khi xả lũ.

Do mưa lớn kết hợp xả lũ hồ Sông Quao, đêm 30.10, vùng hạ lưu xã Hàm Liêm, Hàm Thuận và P.Hàm Thắng bị ngập nặng ẢNH: QUẾ HÀ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động, linh hoạt trong vận hành hồ chứa, có phương án dự phòng khi xảy ra mưa lớn, nước nguồn đổ về nhanh; đồng thời kịp thời thông báo, tuyên truyền để người dân chủ động phối hợp, không chủ quan.

“Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của bà con khi xả lũ. Các kịch bản phải linh hoạt, không được chủ quan”, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.



