Bão Kalmaegi hướng thẳng Gia Lai: Công an, bộ đội di dời dân; bố trí khách sạn trú bão

Chiều 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) hoành hành dữ dội trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17, hướng thẳng vào khu vực Nam Trung bộ. Ở Gia Lai, nơi được xác định là tâm bão đổ bộ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội đang chạy đua với thời gian, dốc toàn lực giúp dân di dời, ổn định nơi ăn ở an toàn trước khi bão ập đến.

Căng mình sơ tán dân trước giờ bão đổ bộ

Đến đầu giờ chiều 6.11, lực lượng công an toàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán, di dời 10.820 hộ dân, hơn 29.700 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi người dân đến nơi an toàn, các đơn vị lập tức bố trí nơi nghỉ tạm, chuẩn bị suất ăn, nước uống. Nhiều nơi, công an còn trực tiếp nấu cơm, lo từng bữa ăn cho dân.

Công an xã miền núi An Vinh (Gia Lai) di dời dân đến nơi an toàn trước thềm bão số 13 ẢNH: C.A

Tại phường Bình Định, sau khi cùng lực lượng dân quân di dời 137 nhân khẩu ở xóm Lưới (khu phố Liêm Trực) khỏi vùng nguy hiểm, công an phường đã nhanh chóng liên hệ nhà hàng tiệc cưới Hoa Tân An để người dân có chỗ trú bão an toàn. Giữa buổi trưa mưa gió, hàng chục người dân được ăn cơm nóng, nằm nghỉ trên những dãy ghế dài, lòng nhẹ nhõm hơn khi ngoài trời gió rít từng hồi.

Bà Hồ Thị Nguyệt, một người dân xóm Lưới, xúc động nói: "Sáng sớm nay, mấy chú công an đến từng nhà, giúp chúng tôi di chuyển đến nơi an toàn, còn bố trí chỗ ăn ở đàng hoàng. Nghe nói đêm nay bão Kalmaegi vào đất liền, ai cũng lo, nhưng có các chú lo cho thế này, bà con yên tâm hơn nhiều".

Công an phường Bình Định chuẩn bị cơm cho người dân ẢNH: TRỊ BÌNH

Mở cửa khách sạn, nhà nghỉ đón dân

Tại phường Quy Nhơn Nam, đến 9 giờ sáng 6.11, công tác sơ tán 464 hộ dân với 1.611 nhân khẩu đã hoàn tất. Công an phường chủ động liên hệ 3 khách sạn, nhà nghỉ với gần 50 phòng để người dân tạm trú.

Tại xã Vạn Đức, công an sắp xếp 5 điểm trú ẩn tại các trường tiểu học, bảo đảm nơi nghỉ ngơi khô ráo, an toàn.

Công an phường Quy Nhơn Bắc bố trí chỗ nghỉ cho người dân tránh bão Kalmaegi ẢNH: TRỊ BÌNH

Ở phường Hoài Nhơn, công an đã vận động 12 nhà nghỉ trên địa bàn tình nguyện mở hơn 80 phòng đón dân vào trú bão.

Bà Nguyễn Hoàng Châu, chủ nhà nghỉ Hoàng Châu, chia sẻ: "Chúng tôi có 12 phòng, có thể chứa khoảng 50 người. Nếu mất điện, chúng tôi bật máy phát để phục vụ bà con. Mưa bão thế này, ai cũng muốn góp chút gì đó để giúp người khác an toàn".

Công an phường Hoài Nhơn trò chuyện, động viên người dân tại điểm sơ tán ẢNH: TRỊ BÌNH

Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa nhanh chóng. Không chỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhiều hộ dân trong vùng cũng chủ động mở cửa đón hàng xóm, người già, trẻ nhỏ đến trú bão.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Bộ đội biên phòng sát cánh cùng dân vùng biển

Ở vùng ven biển, Đồn biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) cùng chính quyền địa phương đã hoàn tất việc sơ tán, di dời người dân các xã Tuy Phước Đông và Nhơn Lý đến các điểm trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến điểm an toàn ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Trung tá Châu Văn Toàn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Nhơn Lý, cho biết: "Chúng tôi động viên bà con yên tâm, vì bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ở, thức ăn, nước uống. Tất cả đều sẵn sàng cho những giờ phút bão Kalmaegi càn quét".

Tại Trường tiểu học Phước Sơn 2 (xã Tuy Phước Đông), một trong những điểm tập trung lớn nhất xã, công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Mì tôm, bánh tráng, nước uống, thuốc men đều được cấp phát đầy đủ. Bộ đội biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên thay phiên nhau trực 24/24, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa hỗ trợ người dân ăn nghỉ, chăm sóc trẻ nhỏ.

Quân y Đồn biên phòng Nhơn Lý chăm sóc sức khỏe cho người dân khi đi tránh bão ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ông Hà Văn Tấn (ở thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) nói trong xúc động: "Ở đây an toàn lắm, có cơm, có nước, có chỗ ngủ yên ổn. Ở nhà thì không thể, chứ ở đây có bộ đội, công an lo chu đáo, bà con chúng tôi yên tâm hơn nhiều".

Đến trưa 6.11, khi bão Kalmaegi đã áp sát đất liền, toàn tỉnh Gia Lai hoàn tất việc di dời hơn 100.000 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Hàng trăm trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan được trưng dụng làm nơi tạm cư. Các kho dự trữ nhu yếu phẩm, xăng dầu, thuốc men đều mở cửa phục vụ; lực lượng điện lực, viễn thông, y tế túc trực suốt ngày đêm để đảm bảo thông tin, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Cán bộ Đồn biên phòng Nhơn Lý động viên bà con xã Tuy Phước Đông yên tâm tránh bão số 13 ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ông Nguyễn Như Giàu, Phó chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Đông, cho biết: "Mỗi điểm sơ tán đều có cán bộ y tế túc trực, danh sách hộ dân được kiểm tra kỹ, lương thực và thuốc men được cấp đủ. Ngoài nguồn dự trữ của xã, nhiều hộ khá giả còn góp thêm mì tôm, bánh tráng, nước uống để chia sẻ với bà con khó khăn".