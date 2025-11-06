Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không hạ cấp độ ứng phó bão Kalmaegi

Sáng 6.11, tại Sở Chỉ huy tiền phương Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến khẩn cấp để chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN-MT, Xây dựng, Công thương, cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trình bày kế hoạch phòng chống bão Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi có thể đạt cấp 13, giật cấp 16

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương báo cáo nhanh tình hình ứng phó. Trong đó, Gia Lai dự kiến sơ tán 100.000 hộ dân (hơn 330.000 người), đến 9 giờ sáng đã đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trước 12 giờ cùng ngày. Các điểm sơ tán đều được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm dùng trong ít nhất 2 ngày.

Quảng Ngãi đã triển khai quyết liệt công tác di dời dân vùng nguy hiểm, đặt mục tiêu hoàn thành 100% trước 13 giờ; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Khánh Hòa kích hoạt phương án cấp độ 3, thành lập 9 tổ công tác, yêu cầu hơn 6.300 phương tiện và 8.300 lao động trên 3.785 lồng bè phải vào bờ an toàn trước 12 giờ trưa.

Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk đều đã kích hoạt kịch bản ứng phó ở cấp độ cao nhất.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, bão Kalmaegi đang mạnh lên nhanh, vượt ngoài dự báo ban đầu, có thể đạt cấp 13, giật cấp 15 - 16, trở thành cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua đổ bộ vào khu vực này. Bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ lớn và có thể gây mưa rất to tại khu vực Trung bộ – nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trước đó. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 4, mức nguy hiểm cao.

Hơn 45.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó bão Kalmaegi

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Quân khu 5 đã huy động hơn 45.900 cán bộ, chiến sĩ cùng 2.150 phương tiện, trong đó có gần 350 tàu xuồng tham gia ứng phó bão.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã khẩn trương cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: NGỌC OAI

Các Quân khu 4, 5, 7 duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự, chủ động theo dõi diễn biến bão Kalmaegi, rà soát và bổ sung các phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ lũ, ngập, sạt lở, chia cắt.

Các đoàn công tác của Quân khu 4, 5, 7 đã được triển khai đến các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẵn sàng thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để điều hành công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi.

Phó thủ tướng yêu cầu xác định rõ mốc thời gian để ứng phó

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh không được hạ cấp độ ứng phó với bão Kalmaegi trong bất kỳ tình huống nào. Muốn phòng chống hiệu quả phải có kịch bản cụ thể, sát thực tế và triển khai quyết liệt.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định rõ mốc thời gian để ứng phó. Trước 13 giờ hôm nay, phải hoàn tất di dời toàn bộ tàu thuyền, lồng bè và người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến 18 giờ, các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở phải nghiêm cấm người dân ra đường. Từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai là giai đoạn nguy hiểm nhất, các lực lượng phải túc trực 100%, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh không được hạ cấp độ ứng phó với bão Kalmaegi trong bất kỳ tình huống nào ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó thủ tướng cũng biểu dương các địa phương đã chủ động xả nước hồ chứa để cắt lũ và yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các chủ hồ, nhà máy thủy điện và ngành chức năng.

"Phòng lũ, chống lũ là ưu tiên số một. Vấn đề kinh tế, năng lượng tính sau," Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu từng địa phương phải lập kịch bản chi tiết cho từng khu vực trọng điểm, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, công an, quân đội và ngư dân am hiểu địa bàn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương phải mở rộng phạm vi di dời, đưa dân đến nơi an toàn, duy trì lực lượng giám sát 24/24. Đồng thời, kích hoạt các kênh thông tin trên biển để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, tuyệt đối không để ngư dân ở lại lồng bè.

Phó thủ tướng yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng điều động trực thăng cứu hộ và vận chuyển hàng thiết yếu đến những khu vực bị chia cắt do bão Kalmaegi.