Thời sự

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất

Hoàng Trọng - Trị Bình
06/11/2025 10:03 GMT+7

Trước diễn biến nguy hiểm của bão Kalmaegi (bão số 13) với sức gió giật cấp 15, Gia Lai đã kích hoạt phương án ứng phó cao nhất, huy động toàn lực bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 6.11, khu vực phía đông tỉnh có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Phía tây tỉnh gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo, khu vực phía đông tỉnh có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm; phía tây có mưa to đến rất to, lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi vượt 300 mm/đợt.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất - Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai huy động toàn lực hỗ trợ người dân ứng phó bão Kalmaegi

ẢNH: C.A GIA LAI

Hoàn thành sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6.11

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn hệ thống chính trị không được chủ quan, khẩn trương kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão, lũ theo phương châm "4 tại chỗ".

Ông Tuấn nhấn mạnh, phải hoàn thành sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6.11, đảm bảo tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm như ven sông, vùng triều cường, sạt lở, nhà tạm yếu.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất - Ảnh 2.

Nhiều người già và trẻ em được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 13

ẢNH: TRỊ BÌNH

Chính quyền các địa phương thành lập tổ công tác xuống tận thôn, khu phố để rà soát, cưỡng chế di dời 100% hộ dân trong vùng nguy cơ cao. Các lực lượng đồng thời chằng chống nhà cửa, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che không an toàn, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, kiểm đếm toàn bộ phương tiện hoạt động trên biển.

Tỉnh Gia Lai cũng tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, yêu cầu tàu thuyền còn hoạt động nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm trước 9 giờ ngày 6.11.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17 sắp đổ bộ, siêu bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Huy động 18 trung đội đến vùng tâm bão Kalmaegi

Đến sáng 6.11, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 18 trung đội tăng cường cho các địa bàn trọng điểm. Trong đó, 13 trung đội bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn Bình Định (cũ) và 5 trung đội tại khu vực Gia Lai (cũ).

Ngay khi nhận lệnh, lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở, hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản, gia cố nhà cửa, cơ sở sản xuất, giúp dân thu hoạch mùa màng trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất - Ảnh 3.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

ẢNH: TRỊ BÌNH

Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra toàn bộ phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai. Hiện lực lượng có 1.465 phương tiện đường bộ (xe chữa cháy, cứu hộ, xe thang, xe chở quân...), cùng 69 ca nô, xuồng máy và nhiều thiết bị chuyên dụng như phao bè, nhà bạt, đèn chiếu xa, áo phản quang, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp.

Tính đến sáng 6.11, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 6.654 hộ dân với 17.690 người đến nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, lực lượng công an hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà cửa cho hơn 11.500 hộ, hướng dẫn 3.996 tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, giúp người dân thu hoạch hơn 10 ha nông sản, đồng thời rà soát 309 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để lập rào chắn và cảnh báo.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó cao nhất - Ảnh 4.

Một người dân được công an đưa đến điểm sơ tán tập trung trước khi bão số 13 đổ bộ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Hiện các xã, phường ven biển đã bố trí khu vực trú ẩn, chuẩn bị lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân khi bão Kalmaegi tiến gần đất liền. Công tác hỗ trợ dân đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, xuyên suốt, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ gây gió rất mạnh, cấp rủi ro thiên tai ngang bão Yagi

