Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai cấm người dân ra đường trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

Đức Nhật
Đức Nhật
06/11/2025 17:07 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người dân không ra đường, cấm phương tiện lưu thông từ 15 giờ 30 phút ngày 6.11 để đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi (bão số 13).

Chiều 6.11, UBND tỉnh Gia Lai phát thông báo khẩn về việc cấm đường trên địa bàn phía đông tỉnh nhằm đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi.

Theo đó, do bão Kalmaegi đạt cấp 14, giật cấp 17 dự kiến đổ bộ vào chiều tối cùng ngày, UBND tỉnh yêu cầu người dân khu vực phía đông (khu vực tỉnh Bình Định cũ) không ra đường từ 15 giờ 30 ngày 6.11, đồng thời cấm mọi phương tiện lưu thông từ 17 giờ cùng ngày.

Gia Lai cấm người dân ra đường trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 1.

UBND tỉnh yêu cầu người dân khu vực phía đông không ra đường từ 15 giờ 30 ngày 6.11 để tránh bão Kalmaegi

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhận định đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự báo, do đó phải tập trung cao nhất để bảo vệ tính mạng người dân. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát di dời, sơ tán người dân, đặc biệt ở vùng ven biển, vùng ngập lụt và sạt lở; kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh không chỉ khu vực Bình Định cũ mà cả vùng Gia Lai cũ phải nâng mức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan. Trong đó, địa bàn Phù Mỹ được đánh giá là trọng điểm cần đặc biệt lưu ý.

"Chúng ta cần tập trung, từ đây đến chiều vẫn còn thời gian. Vì bão vào ban đêm, có thể mạnh hơn thông tin dự báo, nên phải làm chắc nhất có thể", ông Tuấn yêu cầu.

Gia Lai cấm người dân ra đường trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ - Ảnh 2.

Chiều nay (611) tại vùng biển tỉnh Gia Lai gió sóng biển cao 4 - 7 m

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến 16 giờ ngày 6.11, vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 12, sóng biển cao 4 - 7 m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,5  - 1 m. Mực nước biển cao nhất tại Quy Nhơn đạt 1,2 m.

Bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai 'đặc biệt nguy hiểm'


Tin liên quan

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không hạ cấp độ ứng phó bão Kalmaegi

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không hạ cấp độ ứng phó bão Kalmaegi

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tuyệt đối không hạ cấp độ ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13). Từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai là giai đoạn nguy hiểm nhất, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng tổng lực giúp dân ứng phó bão Kalmaegi

Lâm Đồng yêu cầu đảm bảo an toàn các hồ thủy lợi trong bão Kalmaegi

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 bão số 13 Kalmaegi Cấm người dân ra đường Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận