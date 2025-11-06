Gia Lai cấm người dân ra đường trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

Chiều 6.11, UBND tỉnh Gia Lai phát thông báo khẩn về việc cấm đường trên địa bàn phía đông tỉnh nhằm đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi.

Theo đó, do bão Kalmaegi đạt cấp 14, giật cấp 17 dự kiến đổ bộ vào chiều tối cùng ngày, UBND tỉnh yêu cầu người dân khu vực phía đông (khu vực tỉnh Bình Định cũ) không ra đường từ 15 giờ 30 ngày 6.11, đồng thời cấm mọi phương tiện lưu thông từ 17 giờ cùng ngày.

UBND tỉnh yêu cầu người dân khu vực phía đông không ra đường từ 15 giờ 30 ngày 6.11 để tránh bão Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhận định đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự báo, do đó phải tập trung cao nhất để bảo vệ tính mạng người dân. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát di dời, sơ tán người dân, đặc biệt ở vùng ven biển, vùng ngập lụt và sạt lở; kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh không chỉ khu vực Bình Định cũ mà cả vùng Gia Lai cũ phải nâng mức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan. Trong đó, địa bàn Phù Mỹ được đánh giá là trọng điểm cần đặc biệt lưu ý.

"Chúng ta cần tập trung, từ đây đến chiều vẫn còn thời gian. Vì bão vào ban đêm, có thể mạnh hơn thông tin dự báo, nên phải làm chắc nhất có thể", ông Tuấn yêu cầu.

Chiều nay (611) tại vùng biển tỉnh Gia Lai gió sóng biển cao 4 - 7 m ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến 16 giờ ngày 6.11, vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 12, sóng biển cao 4 - 7 m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m. Mực nước biển cao nhất tại Quy Nhơn đạt 1,2 m.

