Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng tổng lực giúp dân ứng phó bão Kalmaegi

Sáng nay 6.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng yêu cầu 100% quân số tại đơn vị, địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị tại các đồn, trạm biên phòng được triển khai hết sức khẩn trương và nghiêm túc.

Tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão đổ bộ, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, vận động di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Tại Hải đội 2 (đóng tại xã Núi Thành), lực lượng biên phòng đã huy động phương tiện, phối hợp cùng ngư dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Các đồn biên phòng Tam Thanh, Cù Lao Chàm, Bình Minh, Phú Lộc… cũng đồng loạt ra quân, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đề nghị người dân chủ động theo dõi sát thông tin dự báo bão.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết ngay từ khi có thông tin về bão Kalmaegi, đơn vị đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tuyến biển và tuyến biên giới tập trung lực lượng hỗ trợ nhân dân, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Hiện nay, các đơn vị tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Ở khu vực miền núi, lực lượng biên phòng nắm chắc tình hình mưa lũ, sẵn sàng khắc phục sự cố sạt lở và giúp dân khi cần thiết.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ra quân giúp dân, ứng phó bão Kalmaegi:

Xã Núi Thành hiện còn 31 phương tiện hoạt động ngoài khơi; 512 phương tiện đã vào khu neo đậu an toàn, trong đó có 10 của ngư dân các địa phương khác

Ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành (đứng trước), kiểm tra tình hình phòng chống bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, TP.Đà Nẵng đã chủ động các phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện

Đà Nẵng hiện chỉ có 2 tàu thuyền/20 lao động hoạt động ở vùng biển vịnh Bắc bộ; còn lại toàn bộ các tàu thuyền đều đã được đưa vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn

