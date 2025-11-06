Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng tổng lực giúp dân ứng phó bão Kalmaegi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/11/2025 15:43 GMT+7

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), trong đó yêu cầu trực 100% quân số tại đơn vị.

Sáng nay 6.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng yêu cầu 100% quân số tại đơn vị, địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Đồn biên phòng Cù Lao Chàm bắn pháo sáng cảnh báo về bão Kalmaegi

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị tại các đồn, trạm biên phòng được triển khai hết sức khẩn trương và nghiêm túc.

Tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão đổ bộ, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, vận động di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Tại Hải đội 2 (đóng tại xã Núi Thành), lực lượng biên phòng đã huy động phương tiện, phối hợp cùng ngư dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Các đồn biên phòng Tam Thanh, Cù Lao Chàm, Bình Minh, Phú Lộc… cũng đồng loạt ra quân, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Lực lượng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm hỗ trợ người dân địa phương chằng chống nhà cửa trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đề nghị người dân chủ động theo dõi sát thông tin dự báo bão.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết ngay từ khi có thông tin về bão Kalmaegi, đơn vị đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tuyến biển và tuyến biên giới tập trung lực lượng hỗ trợ nhân dân, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

ẢNH: NGỌC THƠM

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Hiện nay, các đơn vị tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Ở khu vực miền núi, lực lượng biên phòng nắm chắc tình hình mưa lũ, sẵn sàng khắc phục sự cố sạt lở và giúp dân khi cần thiết.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ra quân giúp dân, ứng phó bão Kalmaegi:

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 6.

Hỗ trợ neo đậu tàu thuyền an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 7.

Giúp ngư dân đưa thuyền thúng đi tránh bão

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 8.

Xã Núi Thành hiện còn 31 phương tiện hoạt động ngoài khơi; 512 phương tiện đã vào khu neo đậu an toàn, trong đó có 10 của ngư dân các địa phương khác

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 9.

Ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành (đứng trước), kiểm tra tình hình phòng chống bão

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 10.

Các đồn biên phòng tuyến biển đã tổ chức kiểm đếm, kiểm soát tàu thuyền

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 11.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, TP.Đà Nẵng đã chủ động các phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 12.

Đà Nẵng hiện chỉ có 2 tàu thuyền/20 lao động hoạt động ở vùng biển vịnh Bắc bộ; còn lại toàn bộ các tàu thuyền đều đã được đưa vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổng lực ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 13.

Giúp dân đưa thuyền lên nơi cao ráo

ẢNH: NGỌC THƠM

Bà cụ 75 tuổi đến nơi tránh bão Kalmaegi an toàn: "Tôi rất cảm ơn các chú"

