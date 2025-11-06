Quảng Ngãi: Thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ ứng phó bão Kalmaegi

Chủ động ứng phó từ sớm

Từ 12 giờ ngày 6.11, các sở chỉ huy bổ trợ chính thức triển khai nhiệm vụ, kéo dài đến khi hoàn thành công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cơ động lực lượng, phương tiện về Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 - Đức Phổ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi hối hả phòng tránh trước khi bão số bão Kalmaegi đổ bộ

Các Sở chỉ huy có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, điều hành toàn bộ lực lượng tham gia giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 13; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý các tình huống phát sinh, tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để chủ động ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực tổng đài 112 để tiếp nhận, xử lý thông tin về thiên tai, thảm họa.

Bộ đội giúp dân sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Hiện tỉnh đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 150 phương tiện gồm xe thiết giáp, ô tô, tàu, xuồng và nhiều trang thiết bị cứu hộ (nhà bạt, đèn pin, cưa máy, phao tròn...) để sẵn sàng cơ động ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ người dân di dời tránh bão ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, cho biết quân khu đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng về thông tin, công binh, quân y… phối hợp với các lực lượng tại chỗ luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi bão đổ bộ.

"Tất cả các đơn vị của Quân khu 5 đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động khi có lệnh", đại tá Võ Văn Bá nhấn mạnh.

Sẵn sàng di dời hơn 2.000 người dân ven biển

Trưa nay 6.11, khu vực ven biển đặc khu Lý Sơn bắt đầu có mưa nặng hạt, gió giật mạnh cấp 6 - 7, có lúc giật cấp 9; sóng biển dâng cao.

Trên các tuyến đường, mưa và gió tăng mạnh, người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra đường. Lực lượng biên phòng, công an, quân sự và chính quyền địa phương đang túc trực 100% quân số, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và hoàn thành di dời 130 hộ dân ở vùng ven biển nguy hiểm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Long Phụng đưa người dân đi tránh trú bão ẢNH: LONG PHỤNG

Cùng thời điểm, tại xã Long Phụng, chính quyền và lực lượng chức năng đã sắp xếp chỗ ở tạm cho gần 700 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu ở các thôn An Chuẩn, Kỳ Tân, Vĩnh Phú, Tân Định và Gia Hòa. Các địa điểm tránh trú bão gồm Trường tiểu học Đức Lợi, Trường mầm non Đức Thắng và nhà văn hóa các thôn.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết xã đã thành lập các đội phản ứng nhanh cứu hộ, cứu nạn với gần 500 người; đồng thời bố trí xe cẩu, xe xúc, xe tải, xuồng máy, đèn pin… để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân.

"Toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của xã đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Mọi lực lượng đều sẵn sàng cho phương án xấu nhất khi bão đổ bộ", ông Hậu nói.

Lực lượng quân đội chuẩn bị xuồng máy để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Đến trưa nay 6.11, mưa và gió tiếp tục gia tăng, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của Quảng Ngãi đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Các lực lượng chức năng đang bám sát thực địa, duy trì thông tin liên lạc thông suốt để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành không bị gián đoạn.

Các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và chính quyền cơ sở đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công tác ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.