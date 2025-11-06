237 điểm nguy cơ sạt lở, Khánh Hòa gấp rút di dời dân tránh bão Kalmaegi

Sáng 6.11, Sở NN-MT Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi), trong đó, tập trung việc di dời dân các điểm xung yếu đến nơi an toàn.

Khánh Hòa đã xác định 237 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, với khoảng 6.162 hộ dân, tương ứng 27.826 nhân khẩu cần sẵn sàng sơ tán khi có mưa lũ lớn. Riêng các phường thuộc khu vực TP.Nha Trang cũ có 130 điểm nguy cơ cao, với hơn 16.500 người trong diện phải di dời khẩn cấp để ứng phó bão số 13.

Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang xuống tận cơ sở vận động, hướng dẫn người dân vùng nguy cơ sạt lở sơ tán ẢNH: Đ.T

Các địa phương đã chuẩn bị sẵn khu vực tránh trú an toàn, bố trí phương tiện vận chuyển, nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi có lệnh sơ tán. Lực lượng chức năng được huy động trực 24/24, lập chốt kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nghiêm cấm người dân qua lại nhằm tránh thiệt hại đáng tiếc.

Hiện toàn tỉnh có 64 hồ chứa (53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) với tổng dung tích 585,79 triệu m³, đạt 78% thiết kế. Một số hồ lớn đang điều tiết nước từ 20 – 400 m³/s để bảo đảm dung tích đón lũ. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình vận hành để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Người dân Nha Trang tự gia cố nhà cửa và tài sản trước khi sơ tán ứng phó bão Kalmaegi ẢNH: T.Đ

Trong lĩnh vực thủy sản, Khánh Hòa có hơn 3.400 bè nuôi với 8.331 lao động và gần 7.000 tàu thuyền. Tỉnh yêu cầu toàn bộ lao động trên lồng bè phải di chuyển vào bờ trước 12 giờ ngày 6.11, đồng thời tạm dừng hoạt động đánh bắt, du lịch, vận chuyển trên biển cho đến khi bão tan. Các địa phương hướng dẫn người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền chắc chắn, tránh để thiệt hại do gió mạnh, sóng lớn.

Các địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch gần 20.000 ha lúa và hơn 57.000 ha cây trồng, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Người chăn nuôi được khuyến cáo gia cố chuồng trại, di chuyển gia súc, gia cầm khỏi vùng trũng thấp, dự trữ thức ăn, nước uống và thuốc thú y, đồng thời chuẩn bị vật tư khử trùng để phòng dịch sau bão.