Khánh Hòa lập 9 tổ công tác ứng phó bão Kalmaegi

Trong đó, Tổ 1 do ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng, phụ trách khu vực TP.Nha Trang và đặc khu Trường Sa để ứng phó bão Kalmaegi; Tổ 2 do ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách khu vực Phan Rang - Ninh Phước; Tổ 3 do ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh.

Các tổ còn lại do các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Sở NN-MT làm tổ trưởng, phụ trách những địa bàn còn lại của tỉnh. Các tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát phương án ứng phó tại cơ sở; chỉ đạo sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, công trình giao thông, kiểm soát tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho học sinh, khách du lịch và hoạt động sản xuất.

Đa số các tàu thuyền đánh cá tại Khánh Hòa cơ bản đã vào nơi trú tránh bão Kalmaegi ẢNH: H.L

Theo kế hoạch, trong chiều nay (6.11), các tổ công tác sẽ đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 theo địa bàn, nhiệm vụ đã phân công. Ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết toàn tỉnh đang duy trì chế độ ứng trực nghiêm ngặt, hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong bão số 13. "Tất cả lực lượng phải trực chiến 24/24, bám sát cơ sở, tuyệt đối không được chủ quan. Mục tiêu cao nhất là an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra", ông Toàn nhấn mạnh.

Đóng cửa 5 sân bay miền Trung do bão Kalmaegi

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn nguồn điện cũng như an toàn cho hệ thống điện trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Xí nghiệp lưới điện cao thế Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực Khánh Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện cao áp và duy trì cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Xí nghiệp lưới điện cao thế Khánh Hòa kiểm tra các đường dây tải điện ứng phó bão ẢNH: HL

Lãnh đạo xí nghiệp lưới điện cao thế Khánh Hòa cho biết, ngay khi có thông tin dự báo bão mạnh và mưa lũ trên diện rộng do hoàn lưu bão gây ra, đơn vị đã tổ chức họp khẩn, rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ". Ngoài ra, lực lượng quản lý vận hành sẵn sàng tăng cường trực 24/24h để ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. Các đội công tác được phân vùng, bám sát địa bàn, kiểm tra toàn diện các tuyến đường dây 110 KV, trạm biến áp trọng điểm.