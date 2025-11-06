Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Kalmaegi mạnh lên tiệm cận cấp siêu bão, đổ bộ miền Trung 22 giờ đêm nay

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 12:53 GMT+7

Trưa nay 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) đã mạnh lên cấp 15. Dự báo, khoảng 22 giờ đêm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ trưa nay 6.11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vị trí 13,2 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220 km về phía đông đông nam. Bão số 13 mạnh cấp 15, giật cấp 17. 

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên tiệm cận cấp siêu bão, đổ bộ miền Trung 22 giờ - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi bão Kalmaegi (bão số 13)

ẢNH: NCHMMF

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 25 km/giờ. So với đêm qua và sáng sớm nay, bão đã di chuyển chậm lại nhưng tăng lên 1 cấp khi áp sát miền Trung.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ đất liền từ 22 giờ đêm nay

Dự báo, khoảng 22 giờ tối nay 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Sau khi đổ bộ vào đất liền các khu vực trên, bão giảm xuống cấp 13, giật cấp 17.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 4 tại phía tây giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3 ở vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía nam tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 8 - 12, vùng gần tâm bão cấp 13 - 15, giật trên cấp 17; sóng cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão 9 - 11 m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 12, sóng biển cao 4 - 7 m; vùng gần tâm bão cấp 13 - 15, giật trên cấp 17; sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Ven biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk nước dâng 0,5 - 1,0 m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1 m), Sơn Trà (1,2 m), Hội An (1,3 m), Dung Quất (1,5 m), Quy Nhơn (1,2 m), Tuy Hòa (1,1 m).

Trên đất liền, từ chiều 6.11, khu vực nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 13, giật cấp 15 - 16 (trọng tâm là phía đông Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk).

Nam Quảng Trị - bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Gió mạnh nhất chiều tối đến đêm 6.11. 

Từ chiều tối 6.11, phía tây Quảng Ngãi - Gia Lai gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Khám phá thêm chủ đề

