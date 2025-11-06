Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Kalmaegi cấp 15 áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai trong vùng đặc biệt nguy hiểm

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 14:47 GMT+7

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ đất liền trong khoảng chiều tối đến đêm nay 6.11, cường độ bão ở cấp 10 - 13, giật cấp 15 - 16, đây là cường độ rất mạnh; khu vực đặc biệt nguy hiểm là phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14 giờ hôm nay 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 13.3 độ vĩ bắc; 110.5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150 km về phía đông đông nam.

bão số 13 - Ảnh 1.

Bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 15, mắt bão đang rõ nét

ẢNH: NCHMF

bão Kalmaegi mạnh cấp 14 - 15 (150 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 - 30 km/giờ. Hiện nay, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo, đến 19 giờ cùng ngày, vị trí bão số 13 ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông; trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30 km, đổ bộ vào đất liền và suy yếu.

Cấp độ rủi ro do thiên tai cấp 4 tại khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro do thiên tai cấp 3, vùng biển từ Nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Quảng Ngãi hối hả phòng tránh trước khi bão số bão Kalmaegi đổ bộ

Tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai là khu vực đặc biệt nguy hiểm do bão số 13

Do ảnh hưởng của Kalmaegi (bão số 13), trên đất liền từ nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 13 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk), giật cấp 15 - 16; khu vực từ nam Quảng Trị - phía bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6.11. Từ chiều tối 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Từ chiều 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 7 - 8.11 khu vực bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong 4 - 6 tiếng nữa, trước khi hoàn lưu phía tây của cơn bão ma sát với đất liền, có thể làm cường độ bão giảm 1 - 2 cấp.

"Dự báo khi bão số 13 đổ bộ đất liền trong khoảng chiều tối đến đêm nay, cường độ bão ở cấp 10 - 13, giật cấp 15 - 16, đây là cường độ rất rất mạnh. Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh khu vực đặc biệt nguy hiểm là phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ có gió mạnh, kèm với đó là sóng ven biển cao, mưa rất lớn từ chiều nay đến ngày mai, nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở đất ở vùng núi", ông Khiêm nói.

