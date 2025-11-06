Bão Kalmaegi, Gia Lai 'đóng' đèo An Khê

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tối 6.11 xác nhận: Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, nên việc "đóng" đèo An Khê đã được thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông của tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng chốt chặn hai đầu đèo để ngăn chặn các phương tiện giao thông qua lại.

Khu vực đèo An Khê hiện đã được bố trí lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông, hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến QL19. Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu.

Đèo An Khê được "đóng" để đảm bảo an toàn giao thông ẢNH: TRẦN HIẾU

Lực lượng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ cũng sẵn sàng để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Những ngày qua, mưa lớn khiến đất, đá ở đèo An Khê tràn xuống lòng đường đã làm gián đoạn, tắc nghẽn giao thông trên đèo.

Được biết, đèo An Khê dài hơn 10 km thuộc QL19 là tuyến giao thông huyết mạch nối đông và tây Gia Lai, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện giao thông qua lại.