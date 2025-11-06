Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Kalmaegi, Gia Lai 'đóng' đèo An Khê

Trần Hiếu
Trần Hiếu
06/11/2025 19:41 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức thông báo lệnh 'đóng' đèo An Khê, QL19 từ 18 giờ ngày 6.11 đến 8 giờ sáng hôm sau.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tối 6.11 xác nhận: Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, nên việc "đóng" đèo An Khê đã được thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông của tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng chốt chặn hai đầu đèo để ngăn chặn các phương tiện giao thông qua lại. 

Khu vực đèo An Khê hiện đã được bố trí lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông, hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến QL19. Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu.

Gia Lai: "Đóng" đèo An Khê do bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Đèo An Khê được "đóng" để đảm bảo an toàn giao thông

ẢNH: TRẦN HIẾU

Lực lượng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ cũng sẵn sàng để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Những ngày qua, mưa lớn khiến đất, đá ở đèo An Khê tràn xuống lòng đường đã làm gián đoạn, tắc nghẽn giao thông trên đèo.

Được biết, đèo An Khê dài hơn 10 km thuộc QL19 là tuyến giao thông huyết mạch nối đông và tây Gia Lai, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện giao thông qua lại.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

