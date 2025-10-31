CSGT đội mưa phân luồng giao thông, khắc phục sạt lở đèo An Khê

Ngày 31.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên quan khắc phục sự cố sạt lở đèo An Khê trên QL19.

Mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ trên cao đổ xuống, gây sạt lở đèo An Khê ẢNH: CTV

Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước từ trên cao đổ xuống, kéo theo đất đá tràn ra mặt đường QL19, đoạn đèo An Khê, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp cùng Văn phòng Quản lý đường bộ 3 khắc phục điểm sạt lở. Vào thời điểm xảy ra sự việc, tại khu vực đèo An Khê xảy ra mưa lớn.

Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng chức năng đã đội mưa để khắc phục điểm sạt lở đèo An Khê. Chiều nay, giao thông qua đèo An Khê đã được khôi phục, trở lại bình thường.

CSGT dọn đất đá, phân luồng giao thông tại vị trí sạt lở ẢNH: TRANG ANH

QL19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phía đông và phía tây tỉnh Gia Lai. Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên QL19 được đầu tư từ năm 2021, với chiều dài 143 km, nối Quy Nhơn và Pleiku. Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành.