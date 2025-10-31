Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT đội mưa phân luồng giao thông, khắc phục sạt lở đèo An Khê

Đức Nhật
Đức Nhật
31/10/2025 17:26 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở đèo An Khê, CSGT Công an tỉnh Gia Lai đội mưa phân luồng, phối hợp khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngày 31.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên quan khắc phục sự cố sạt lở đèo An Khê trên QL19.

CSGT khắc phục sạt lở đèo An Khê giữa mưa lớn đảm bảo giao thông thông suốt - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ trên cao đổ xuống, gây sạt lở đèo An Khê

ẢNH: CTV

Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước từ trên cao đổ xuống, kéo theo đất đá tràn ra mặt đường QL19, đoạn đèo An Khê, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp cùng Văn phòng Quản lý đường bộ 3 khắc phục điểm sạt lở. Vào thời điểm xảy ra sự việc, tại khu vực đèo An Khê xảy ra mưa lớn.

Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng chức năng đã đội mưa để khắc phục điểm sạt lở đèo An Khê. Chiều nay, giao thông qua đèo An Khê đã được khôi phục, trở lại bình thường.

CSGT khắc phục sạt lở đèo An Khê giữa mưa lớn đảm bảo giao thông thông suốt - Ảnh 2.

CSGT dọn đất đá, phân luồng giao thông tại vị trí sạt lở

ẢNH: TRANG ANH

QL19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phía đông và phía tây tỉnh Gia Lai. Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên QL19 được đầu tư từ năm 2021, với chiều dài 143 km, nối Quy Nhơn và Pleiku. Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành.

