Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai: Đã bắt nghi phạm

Trị Bình
Trị Bình
22/10/2025 17:36 GMT+7

Ngày 22.10, Công an xã Phú Túc (Gia Lai) bắt giữ Rcom Toai (28 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ tổ viên an ninh trật tự bị chém khi đang cùng công an xã giải quyết một vụ mâu thuẫn tại địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngoài vụ tổ viên an ninh trật tự bị chém, Rcom Toai (28 tuổi, ở xã Phú Túc) còn là nghi phạm chém trọng thương một người dân khác trong cùng buổi tối 20.10.

Tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai: Nghi phạm đã bị bắt - Ảnh 1.

Rcom Toai (thứ 2 từ trái qua), nghi phạm trong vụ tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai, đã bị bắt giữ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20.10, ông Phạm Nghĩa (43 tuổi, ở xã Phú Túc) đến nhà ông Kpă Chmơn (45 tuổi, buôn Tang, xã Phú Túc) để bàn về hợp đồng xây nhà. Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, Rcom Toai (em vợ ông Chmơn) bất ngờ dùng dao tự chế dài khoảng 70 cm chém ông Nghĩa, khiến nạn nhân bị thương nặng ở bàn tay và phải khâu 13 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Khi tổ công tác Công an xã Phú Túc và Tổ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường xác minh vụ việc, Rcom Toai tắt điện, khóa cửa cố thủ trong nhà, rồi bất ngờ xông ra dùng mã tấu chém ông Đặng Quang Hùng (41 tuổi), tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc.

Ông Hùng bị thương ở vùng đầu và hông, phải khâu 2 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai: Nghi phạm đã bị bắt - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên ông Hùng

ẢNH: TRỊ BÌNH

Sau khi chém tổ viên an ninh trật tự, Rcom Toai lợi dụng đêm tối bỏ trốn ra phía sau nhà. Công an xã Phú Túc đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt.

Do địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường thoát hiểm và nghi phạm có mang theo hung khí nên lực lượng chức năng phải kiên trì vận động, bao vây, khống chế, cuối cùng bắt giữ được Rcom Toai.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ hành vi của Rcom Toai để xử lý.

Tin liên quan

Tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm vụ ở Gia Lai

Tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm vụ ở Gia Lai

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm ở xã Phú Túc (Gia Lai).

Khám phá thêm chủ đề

Tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm vụ Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai an ninh trật tự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận