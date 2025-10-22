Tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai: Đã bắt nghi phạm

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngoài vụ tổ viên an ninh trật tự bị chém, Rcom Toai (28 tuổi, ở xã Phú Túc) còn là nghi phạm chém trọng thương một người dân khác trong cùng buổi tối 20.10.

Rcom Toai (thứ 2 từ trái qua), nghi phạm trong vụ tổ viên an ninh trật tự bị chém ở Gia Lai, đã bị bắt giữ ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20.10, ông Phạm Nghĩa (43 tuổi, ở xã Phú Túc) đến nhà ông Kpă Chmơn (45 tuổi, buôn Tang, xã Phú Túc) để bàn về hợp đồng xây nhà. Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, Rcom Toai (em vợ ông Chmơn) bất ngờ dùng dao tự chế dài khoảng 70 cm chém ông Nghĩa, khiến nạn nhân bị thương nặng ở bàn tay và phải khâu 13 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Khi tổ công tác Công an xã Phú Túc và Tổ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường xác minh vụ việc, Rcom Toai tắt điện, khóa cửa cố thủ trong nhà, rồi bất ngờ xông ra dùng mã tấu chém ông Đặng Quang Hùng (41 tuổi), tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc.

Ông Hùng bị thương ở vùng đầu và hông, phải khâu 2 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên ông Hùng ẢNH: TRỊ BÌNH

Sau khi chém tổ viên an ninh trật tự, Rcom Toai lợi dụng đêm tối bỏ trốn ra phía sau nhà. Công an xã Phú Túc đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt.

Do địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường thoát hiểm và nghi phạm có mang theo hung khí nên lực lượng chức năng phải kiên trì vận động, bao vây, khống chế, cuối cùng bắt giữ được Rcom Toai.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ hành vi của Rcom Toai để xử lý.