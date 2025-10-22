Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm vụ ở Gia Lai

Trị Bình
Trị Bình
22/10/2025 08:18 GMT+7

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên tổ viên an ninh trật tự bị chém khi làm nhiệm ở xã Phú Túc (Gia Lai).

Chiều 21.10, đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Đặng Quang Hùng (41 tuổi), tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc (Gia Lai), để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ. Ông Hùng là tổ viên an ninh trật tự bị chém khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

- Ảnh 1.

Đại tá Ngô Cự Vinh động viên ông Đặng Quang Hùng

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, tối 20.10, ông Phạm Nghĩa (43 tuổi, ở xã Phú Túc) đến nhà ông Kpă Chmơn (45 tuổi, ở buôn Tang, xã Phú Túc) để bàn về hợp đồng làm nhà. Do mâu thuẫn trước đó, Rcom Toai (28 tuổi, em vợ ông Kpă Chmơn, ở cùng buôn Tang) bất ngờ dùng dao dài khoảng 70 cm chém ông Nghĩa, khiến nạn nhân bị thương ở tay và phải khâu 13 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Túc đã cử tổ công tác phối hợp cùng Tổ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường giải quyết vụ việc, trong đó có ông Hùng.

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Rcom Toai bất ngờ dùng dao chém vào vùng đầu ông Hùng, khiến ông bị thương ở đỉnh đầu và phải khâu 2 mũi tại Trung tâm y tế Krông Pa. Sau đó, lợi dụng đêm tối, Rcom Toai cầm thêm một mã tấu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an xã Phú Túc đang phối hợp các lực lượng truy lùng Rcom Toai để xử lý theo quy định pháp luật.

- Ảnh 2.

Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên ông Hùng

ẢNH: TRỊ BÌNH

Tại buổi thăm hỏi, đại tá Ngô Cự Vinh động viên, chia sẻ với ông Hùng và gia đình về những khó khăn trong quá trình điều trị, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của ông khi làm nhiệm vụ.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh, tinh thần vì nhân dân phục vụ của các tổ viên an ninh trật tự cơ sở như ông Đặng Quang Hùng là hình ảnh tiêu biểu, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

