Bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp, 8 tỉnh thành nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, sáng sớm nay 7.11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc suy yếu và tan dần.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13, khu vực từ Huế - Khánh Hòa có mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.11 đến 3 giờ ngày 7.11 tại trạm Sơn Hội (Đắk Lắk) 208 mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 204,2 mm; trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 141,8 mm; trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 138,8 mm; trạm Tân An 2 (Gia Lai) 154,8 mm…
Dự báo thời tiết hôm nay 7.11, từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.
Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi
Từ ngày 7.11 đến hết ngày 8.11, từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 20 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6.11 đến 2 giờ ngày 7.11) các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) có lượng mưa 182,6 mm; Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) là 196,6 mm (Huế); Trà Vân (Đà Nẵng) là 160,4 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) là 306,8 mm; Hồ Hà Nhe (Gia Lai) là 263,4 mm...
Dự báo trong hôm nay, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế và Đà Nẵng 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm; Quảng Trị, từ Quảng Ngãi tới Lâm Đồng 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 8 tỉnh, thành phố nói trên sẽ có hàng trăm xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ do ảnh hưởng mưa lớn sau cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).
