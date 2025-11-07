Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp, 8 tỉnh thành nguy cơ lũ quét, sạt lở

Phan Hậu
Phan Hậu
07/11/2025 07:07 GMT+7

Bão số 13 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Trong hôm nay, 8 tỉnh miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, sáng sớm nay 7.11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc suy yếu và tan dần.

Bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp, 8 tỉnh thành nguy cơ lũ quét, sạt lở- Ảnh 1.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét từ Quảng Trị - Lâm Đồng do mưa lớn bão số 13

ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13, khu vực từ Huế - Khánh Hòa có mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.11 đến 3 giờ ngày 7.11 tại trạm Sơn Hội (Đắk Lắk) 208 mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 204,2 mm; trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 141,8 mm; trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 138,8 mm; trạm Tân An 2 (Gia Lai) 154,8 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 7.11, từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Từ ngày 7.11 đến hết ngày 8.11, từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 20 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6.11 đến 2 giờ ngày 7.11) các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) có lượng mưa 182,6 mm; Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) là 196,6 mm (Huế); Trà Vân (Đà Nẵng) là 160,4 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) là 306,8 mm; Hồ Hà Nhe (Gia Lai) là 263,4 mm...

Dự báo trong hôm nay, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế và Đà Nẵng 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm; Quảng Trị, từ Quảng Ngãi tới Lâm Đồng 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 8 tỉnh, thành phố nói trên sẽ có hàng trăm xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ do ảnh hưởng mưa lớn sau cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Tin liên quan

4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm do bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm do bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) từ chiều tối 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Bão Kalmaegi mưa lớn lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận