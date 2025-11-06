Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 6.11, tâm bão số 13 (có tên quốc tế là bão Kalmaegi) cách Quy Nhơn (Gia Lai) 270 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất là cấp 15 (167–183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển hướng tây tây bắc, tốc độ 30 km/giờ.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Dự báo đến 22 giờ ngày 6.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 25-30 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Bão đi vào đất liền và suy yếu dần. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 17.

Đến 10 giờ ngày 7.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 25-30 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực nam Lào. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 22 giờ ngày 7.11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 25-30 km/giờ, trên khu vực phía đông Thái Lan và suy yếu thành một vùng áp thấp.