4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm do bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), hôm nay 6.11, khu vực từ Huế - Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 6.11 có nơi trên 100 mm như: trạm Bạch Mã (Huế) 111,2 mm, trạm Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 111,6 mm, trạm Tường Sơn (Gia Lai) 110,2 mm...

4 tỉnh miền Trung được dự báo sẽ có mưa trên 600 mm khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ ẢNH: HUY ĐẠT

Dự báo, từ chiều tối 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8.11 mưa ở khu vực này sẽ giảm.

Từ ngày 7 - 8.11, khu vực từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 200 mm/3 giờ).

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6.11, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 60 mm/3 giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk cấp 2.

Theo chuyên gia khí tượng, bão số 13 sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ tối nay, đi kèm với gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Nước dâng do bão kết hợp triều cường gây ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển, sóng biển cao 4 - 6 m ở vùng biển Quảng Trị - Lâm Đồng, có thể gây lật, chìm tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

Đáng chú ý, khu vực nam Đà Nẵng - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 15 (trọng tâm là phía đông Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk).

Từ nam Quảng Trị - bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; phía tây Quảng Ngãi - Gia Lai gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11.