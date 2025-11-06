Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm do bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 18:49 GMT+7

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) từ chiều tối 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), hôm nay 6.11, khu vực từ Huế - Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 6.11 có nơi trên 100 mm như: trạm Bạch Mã (Huế) 111,2 mm, trạm Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 111,6 mm, trạm Tường Sơn (Gia Lai) 110,2 mm...

4 tỉnh miền Trung hứng mưa trên 600 mm do bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ - Ảnh 1.

4 tỉnh miền Trung được dự báo sẽ có mưa trên 600 mm khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

ẢNH: HUY ĐẠT

Dự báo, từ chiều tối 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8.11 mưa ở khu vực này sẽ giảm.

Từ ngày 7 - 8.11, khu vực từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 200 mm/3 giờ).

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6.11, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 60 mm/3 giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk cấp 2.

Theo chuyên gia khí tượng, bão số 13 sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ tối nay, đi kèm với gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Nước dâng do bão kết hợp triều cường gây ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển, sóng biển cao 4 - 6 m ở vùng biển Quảng Trị - Lâm Đồng, có thể gây lật, chìm tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

Đáng chú ý, khu vực nam Đà Nẵng - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 15 (trọng tâm là phía đông Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk).

Từ nam Quảng Trị - bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; phía tây Quảng Ngãi - Gia Lai gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi đi nhanh, đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay

Bão Kalmaegi đi nhanh, đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay

Theo dự báo của chuyên gia, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ từ khu vực ven biển Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ hôm nay 6.11, kèm theo gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Bão Kalmaegi miền Trung Biển Đông dự bão thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận