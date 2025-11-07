Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi
Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Đình Huy - Phan Hậu
07/11/2025 05:20 GMT+7

Theo dự báo, bão số 13 (Kalmaegi) mang theo lượng mưa đặc biệt lớn. Từ chiều tối 6.11 đến hết ngày 7.11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, phổ biến 200 đến 400 mm, có nơi vượt 600 mm.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) với sức gió giật cấp 14, đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk trong tối 6.11.2025.

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Cơn bão được nhận định là mạnh nhất từ đầu mùa, đang gây thiệt hại nặng cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với gió dữ, mưa lớn, và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 22 giờ ngày 6.11, tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh từ Đắk Lắk - Gia Lai.

Sức gió mạnh nhất cấp 9 – 10, giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Gió giật mạnh khiến hàng loạt nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bật gốc, cột điện ngã đổ, và sóng biển dâng cao từ 2 - 5 mét dọc các tỉnh ven biển miền Trung.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, 4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm

Theo dự báo, bão số 13 còn mang theo lượng mưa đặc biệt lớn. Từ chiều tối 6.11 đến hết ngày 7.11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, phổ biến 200 đến 400 mm, có nơi vượt 600 mm.

Đây là nguy cơ cực kỳ cao dẫn đến sạt lở đất, lũ quét, và ngập úng ở nhiều địa phương.

