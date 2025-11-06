Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18 giờ ngày 6.11.2025, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 60 km về phía đông nam.
Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa
Bão mạnh cấp 13 - 14 (tức từ 134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ. Trong những giờ tiếp theo, bão sẽ đổ bộ vào đất liền và suy yếu.
Do ảnh hưởng của bão, hiện nay, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ Huế - Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 100 mm.
Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão hoạt động trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay
Bình luận (0)