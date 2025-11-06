Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa
Video Thời sự

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 18:46 GMT+7

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18 giờ ngày 6.11.2025, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 60 km về phía đông nam.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Bão mạnh cấp 13 - 14 (tức từ 134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ. Trong những giờ tiếp theo, bão sẽ đổ bộ vào đất liền và suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, hiện nay, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ Huế - Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 100 mm.

Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão hoạt động trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai 'đặc biệt nguy hiểm'

