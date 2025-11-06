Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bà cụ 75 tuổi đến nơi tránh bão Kalmaegi an toàn: 'Tôi rất cảm ơn các chú'
Bà cụ 75 tuổi đến nơi tránh bão Kalmaegi an toàn: 'Tôi rất cảm ơn các chú'

06/11/2025 15:44 GMT+7

92 hộ dân được di dời đến do nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường, đang được hỗ địa phương hỗ trợ chỗ ngủ, thực phẩm đầy đủ để tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Ngay trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, những hộp cơm nóng được chuyền tay nhau vào ngày 6.11.2025.

Đây là những hình ảnh tại nhà văn hóa tổ dân phố Phước Lý (phường Sông Cầu, Đắk Lắk), nơi 92 hộ dân được di dời do nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường.

Có nhà ở sát biển, bà Nguyễn Thị Nhị (75 tuổi) cho biết, trước đó nước đã leo lên cận bờ. Trước đó, vào chiều 5.11, địa phương đã đến hỗ trợ xe chở bà di dời đến nơi an toàn. Ở tại nơi tránh bão, bà yên tâm khi cơm nước được lo đầy đủ.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND P.Sông Cầu cho biết, trong chiều tối 5.11, địa phương đã di dời 92 hộ dân với khoảng 336 nhân khẩu tại 4 tổ dân phố gồm: Dân Phú 2, Từ Nham, Phước Lý, Vịnh Hoà có nguy cơ ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn.

Ông Thạch cho hay, người dân đến nhà người thân, di dời đến nhà văn hoá tổ dân phố, trường học, nhà nghỉ. Tại các điểm tránh trú do ảnh hưởng bão, người dân vẫn sinh hoạt bình thường và có thể yên tâm khi bão sắp đổ bộ.


Ngày 6.11.2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhằm rà soát, củng cố các phương án phòng tránh, ứng phó trước khi bão vào đất liền.

