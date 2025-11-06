Chạy đua gia cố đê vỡ, mở đường huyết mạch cho hàng ngàn hộ dân ở Huế

Lực lượng chức năng và người dân xã Quảng Điền (TP.Huế) đang chạy đua với thời gian để khẩn trương gia cố tạm thời đoạn đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ bị vỡ.

Sự cố vỡ đê đang khiến giao thông tê liệt, cản trở hàng chục đoàn cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ hàng ngàn hộ dân vùng lũ.

Đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ là một công trình có ý nghĩa đa chức năng. Không chỉ có vai trò ngăn mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp, tuyến đê này còn là tuyến đường huyết mạch duy nhất dẫn ra các thôn vùng lũ xã Quảng Điền. Con đê dài khoảng 5 km, rộng 3 m, cao từ 3,3 – 3,8 m được xây dựng khá kiên cố.

Đoạn đê tại thôn Niêm Phò đã bị vỡ và sạt lở khoảng 7 m. Nước lũ từ sông Bồ đã tràn qua các cánh đồng và hoa màu của người dân. ẢNH: NHÂN LÊ

Tuy nhiên, do mực nước sông Bồ dâng cao trong đợt lũ vừa qua, vào tối ngày 4.11.2025, một đoạn đê tại thôn Niêm Phò đã bị vỡ và sạt lở khoảng 7 m. Nước lũ từ sông Bồ đã tràn qua các cánh đồng và hoa màu của người dân.

Sự cố đê vỡ đã làm giao thông tạm thời tê liệt, gây khó khăn lớn cho các đoàn xe chở hàng hóa và nhu yếu phẩm của các đoàn thiện nguyện đổ về hỗ trợ bà con. Đến nay có hàng ngàn hộ dân vùng lũ đang cần được tiếp cận.

Trong ngày 6.11, dù trời mưa tuy nhiên hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Phòng thủ dân sự xã Quảng Điền cùng rất đông người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương gia cố tạm thời tuyến đê này.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đổ nhiều đá hộc, bột đá và sử dụng các bao tải đá để gia cố tạm thời đoạn đê bị sạt lở.

Ông Lê Văn Bình, Phó chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP.Huế, cho biết đơn vị đã chỉ đạo ngành giao thông và chính quyền địa phương xử lý khẩn cấp bước đầu để đảm bảo lưu thông tuyến đê này.

Thông tin về tình hình thiệt hại đê điều trên địa bàn trong đợt lũ vừa qua, ông Bình cho biết, hiện nay mực nước dâng cao nên chưa đánh giá tổng thể thiệt hại các công trình thủy lợi trên địa bàn, sau khi nước rút sẽ chỉ đạo các địa phương kiểm tra, đảm bảo cho vụ đông xuân.