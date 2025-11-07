Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sau bão Kalmaegi, Đắk Lắk khẩn trương khắc phục thiệt hại trường học

Trần Bích Ngân - Hữu Tú
07/11/2025 10:47 GMT+7

Sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, 5 trường học ở xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) đều bị ảnh hưởng do mưa bão, nước lũ dâng cao gây thiệt hại nhiều tài sản. Lực lượng chức năng đang cấp tốc dọn dẹp để đảm bảo cho học sinh đi học bình thường.

Ngày 7.11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (thuộc H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) xác nhận, trên địa bàn xã có nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề về tài sản, đất đá tràn vào khuôn viên trường sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền.

Ông Tính cho biết, toàn xã Phú Mỡ có 5 trường học, bao gồm cả cấp tiểu học và THCS đều bị ảnh hưởng và ngập lụt nghiêm trọng sau bão số 13. Trong đó, Trường tiểu học Phú Mỡ là nơi bị ngập sâu và hư hỏng nhiều tài sản.

Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục thiệt hại trường học sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Nhiều trường học trên địa bàn xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng bão Kalmaegi

ẢNH: CTV

"Chúng tôi đang tập trung cao độ cho việc khắc phục, hỗ trợ các trường học. Còn về việc Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ thêm hay chuyển sang hình thức học trực tuyến hay không, chúng tôi sẽ họp bàn với các trường và sẽ có hướng xử lý kịp thời", ông Tính thông tin.

Ông Tính thông tin thêm, hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến địa phương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Hiện tại, khối lượng công việc là rất lớn, chính quyền địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng để dọn dẹp từ chiều nay cho đến ngày mai 8.11.

Tin liên quan

Bão lũ liên tiếp, lo chất lượng giáo dục ở nhiều địa phương

Bão lũ liên tiếp, lo chất lượng giáo dục ở nhiều địa phương

Chỉ trong hơn một tháng, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11.2025, bốn cơn bão liên tiếp quét qua miền Bắc, miền Trung, nam Trung bộ... gây thiệt hại nặng nề nhất trong 5 năm qua. Hàng nghìn trường lớp bị tàn phá, hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Nghỉ học Đắk Lắk trường học thiệt hại học sinh Khắc phục trở lại trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận