Sau bão Kalmaegi, Đắk Lắk khẩn trương khắc phục thiệt hại trường học

Ngày 7.11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (thuộc H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) xác nhận, trên địa bàn xã có nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề về tài sản, đất đá tràn vào khuôn viên trường sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền.

Ông Tính cho biết, toàn xã Phú Mỡ có 5 trường học, bao gồm cả cấp tiểu học và THCS đều bị ảnh hưởng và ngập lụt nghiêm trọng sau bão số 13. Trong đó, Trường tiểu học Phú Mỡ là nơi bị ngập sâu và hư hỏng nhiều tài sản.

Nhiều trường học trên địa bàn xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng bão Kalmaegi ẢNH: CTV

"Chúng tôi đang tập trung cao độ cho việc khắc phục, hỗ trợ các trường học. Còn về việc Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ thêm hay chuyển sang hình thức học trực tuyến hay không, chúng tôi sẽ họp bàn với các trường và sẽ có hướng xử lý kịp thời", ông Tính thông tin.

Ông Tính thông tin thêm, hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến địa phương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Hiện tại, khối lượng công việc là rất lớn, chính quyền địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng để dọn dẹp từ chiều nay cho đến ngày mai 8.11.