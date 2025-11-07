Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi gây thiệt hại nặng, 5 người chết

Hoàng Trọng - Đức Nhật
07/11/2025 10:14 GMT+7

Sáng 7.11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi.

Theo báo cáo tại cuộc họp bão số 13 Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng nề ở 3 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp là Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, làm 5 người chết, 6 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

ẢNH: H.P

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh 50 tỉ đồng, đồng thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hỗ trợ trước mắt 10 tỉ đồng/tỉnh.

Đánh giá tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, bão số 13 Kalmaegi có cường độ rất mạnh nhưng nhờ các địa phương chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, cùng với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", nên thiệt hại đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Người dân và doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi, trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh chóng khôi phục điện và nước sinh hoạt.

- Ảnh 2.

Một tuyến đường ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) sáng 7.11

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đối với các hộ dân có nhà bị sập hoặc hư hại nặng do bão số 13 Kalmaegi, Phó thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các chính sách hỗ trợ khẩn cấp và xây dựng phương án lâu dài để ổn định chỗ ở. Các địa phương cần huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và các hội đoàn thể tham gia công tác cứu trợ, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và người neo đơn.

