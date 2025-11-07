Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi

Đức Nhật
Đức Nhật
07/11/2025 09:42 GMT+7

Bão số 13 Kalmaegi quét qua đô thị Quy Nhơn, Gia Lai (TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) khiến nơi đây bị tan hoang, đổ nát.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 7.11, sau một đêm bão số 13 Kalmaegi quét qua, nhiều nơi tại phố biển Quy Nhơn (Bình Định cũ, nay là Gia Lai) đổ nát, hoang tàn. Cây cối, cột điện ngổn ngang trên các tuyến đường.

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Công trình bê tông cốt thép không thể chống đỡ trước cơn bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tất Thành và nhiều tuyến đường khác, cây cối ngã đổ chặn đứng lối đi. Những tấm tôn từng là mái nhà của hộ dân nào đó đã bị gió giật bay bị lốc "vò" nát rồi để lại ngổn ngang trên đường.

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Nhiều căn nhà đổ sập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại núi Bà Hỏa, cả rừng cây bị gió lốc bẻ ngọn hàng loạt. Hàng chữ Welcome Quy Nhon trên đỉnh núi từng là biểu tượng của phố biển Quy Nhơn, Gia Lai cũng bị cơn bão số 13 Kalmaegi bẻ gãy đi vài chữ.

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

Biểu tượng phố biển Quy Nhơn bị bẻ gãy, hư hỏng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Ngồi bần thần bên ngôi nhà tốc mái, bà Phạm Thị Ngọc 71 tuổi cho biết không dám vào nhà vì sợ sập. Bà Ngọc sống cùng em gái trong căn nhà cấp 4 trên đường Hoàng Văn Thụ, P.Quy Nhơn Nam, căn nhà đã xây dựng từ lâu và xuất hiện tình trạng xuống cấp. Mấy ngày qua, nghe tin bão vào, chị em bà Ngọc xin qua hàng xóm ở nhờ.

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Ngọc ngồi bần thần bên căn nhà tốc mái

ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Sau khi bão số 13 Kalmaegi ngớt, 2 chị em ra xem thì nhà đã tốc hết mái. Mấy tấm tôn bị gió thổi bay ra xa, nằm ngổn ngang trên đường Hoàng Văn Thụ. Giờ thì nhà này sao ở được nữa, đành xin ở tạm hàng xóm chớ biết làm sao", bà Ngọc nói.

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 5.

Người dân cùng nhau dọn dẹp, khắc phục hậu quả do bão gây ra

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phố biển Quy Nhơn tan hoang, đổ nát sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng cưa chặt cây, dọn dẹp hậu quả của bão Kalmaegi

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sáng cùng ngày, sau khi bão đi qua, người dân cùng nhau ra dọn dẹp lại đường phố. Đối với những cây to, cột điện, công trình ngã đổ trên các tuyến đường các cơ quan chức năng đang gấp rút dọn dẹp để phục vụ giao thông đi lại.

Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền

Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền

Bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua Quy Nhơn với gió giật dữ dội, khiến cây cối ngã đổ; toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn tất di dời hơn 340.000 người đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

